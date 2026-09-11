Fuga causa socavón de riesgo cerca de escuelas en Ecatepec, mientras dormía

Mientras dormía la población de la metrópoli, vecinos del Estado de México alzaron la voz por un peligroso socavón que pone en riesgo a cientos de estudiantes en Ecatepec, al tiempo que las acumulaciones pluviales provocaron un aparatoso percance vial en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Fuga de agua origina peligroso socavón cerca de zona escolar en Ecatepec

Habitantes de la colonia Granjas del Valle de Guadalupe, en el municipio de Ecatepec de Morelos, denunciaron la presencia de un profundo socavón originado por una fuga de agua potable no atendida desde hace dos semanas.

El hundimiento se ubica en el cruce de las calles Gobernador Isidro Fabela y Pascual Morales. Vecinos señalaron que la Unidad Territorial Comunitaria ya cuenta con el reporte correspondiente; sin embargo, las autoridades municipales no han acudido a reparar la avería. La comunidad expresó su preocupación debido a que la vialidad es un paso obligado para cientos de niños y jóvenes que acuden a primarias, secundarias y preparatorias aledañas, por lo que exigieron la pronta intervención del ayuntamiento antes de que ocurra una tragedia.

¡CHOQUE Y HUIDA EN LA #GAM! Lluvias provocan accidente y automovilista se da a la fuga



Las fuertes lluvias en la Ciudad de México provocaron severos encharcamientos e incidentes viales durante la madrugada.



Sobre la avenida Gran Canal del Desagüe, en la colonia San Felipe de… pic.twitter.com/tXl7qluXGs — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 11, 2026

Encharcamiento desata choque por alcance y fuga de conductor en la GAM

En la alcaldía Gustavo A. Madero, un severo estancamiento de agua sobre la avenida Gran Canal del Desagüe derivó en un accidente automovilístico a la altura de la colonia San Felipe de Jesús.

El incidente ocurrió cuando el automovilista de un coche particular frenó de manera intempestiva para evitar cruzar una gran charca sobre la avenida. Detrás avanzaba una camioneta cuyo chofer no logró detenerse a tiempo, impactando fuertemente la parte trasera del automóvil compacto. Pese a la magnitud del golpe, los ocupantes no sufrieron heridas de consideración. Tras la colisión, el conductor responsable huyó del sitio y abandonó la camioneta calles más adelante, por lo que elementos policiales aseguraron la unidad con ayuda de una grúa para remitirla ante el Ministerio Público.