VIDEO: migración de cangrejos pinta de rojo avenidas de Australia

Los cangrejos rojos de Christmas Island (Isla de Navidad) en Australia, han comenzado su migración anual, provocando el cierre de algunas de las principales calles y avenidas de la localidad para permitir que los crustáceos atraviesen la isla australiana de una manera "más" segura.

Las imágenes compartidas por "Parks Australia", agencia de conservación local, mostraron a miles de cangrejos rojos cruzando calles y hasta trepando puentes, sin inmutarse por el paso de algunos de los transeúntes.

Millones de cangrejos rojos emergen del centro de la Isla de Navidad para su viaje de migración anual al mar con la finalidad de desovar frente a la costa de Australia Occidental en el océano Índico.

Después del apareamiento, los cangrejos machos regresan primero a la jungla mientras que las hembras se quedan en las madrigueras durante un par de semanas para poner huevos.

The red crab 🦀 migration continues on Christmas Island.



Thanks to @norazian.ah showing some brilliant videos 📹 of what life is like during the annual crab migration. pic.twitter.com/4fq9XTCrQL — Parks Australia (@Parks_Australia) November 11, 2022

Migración de cangrejos pinta de rojo a ciudad de Australia

Cabe señalar que cada cangrejo hembra puede producir hasta 100 mil huevos, que depositará en aguas del océano Índico.

Las autoridades del territorio de Australia que se encuentra en elocéano Índico, les construyeron un puente para que estos crustáceos puedan atravesar la principal carretera de la localidad. Y de hecho, la comunidad de Australia hasta modifica sus itinerarios para no importunar a la migración de cangrejos rojos.

Las autoridades la Isla de Navidad también bloquean otras vialidades, para evitar que los cangrejos sean atropellados en su migración. Cabe señalar que su desplazamiento comienza con la primera lluvia de la temporada que generalmente ocurre entre los meses de octubre o noviembre.

De hecho, el personal del Parque Nacional Isla de Navidad, en Australia, ayuda a gestionar el tráfico vehicular, en la medida de lo posible, trabajadores sacan a los cangrejos de carreteras, demás de que constantemente se les proporciona actualizaciones aa los residentes acerca de los cierres de vialidades y/o carreteras.

Parks Australia, la agencia de conservación local, señala que esta migración de cangrejos se efectúa para comenzar con la temporada de apareamiento y para desovar, creando un peculiar espectáculo en la Isla de Navidad en Australia.