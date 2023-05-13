Migrantes listos para entregarse en la frontera con EU; pedirán asilo desde México con app CBP One

Rodeados de alambre de púas y fuertes patrullas, cientos de migrantes en las ciudades fronterizas de El Paso en Estados Unidos, y Ciudad Juárez en México, hicieron fila para entregarse a las autoridades estadounidenses después del fin del Título 42 de la era COVID. Pedirán asilo mediante la aplicación de citas CBP One, pero desde nuestro país.

Según el Título 42, los funcionarios estadounidenses podrían expulsar de inmediato a los migrantes a México, impidiéndoles solicitar asilo. Las nuevas reglas prohíben que los migrantes vuelvan a ingresar al país durante cinco años si son atrapados cruzando ilegalmente.

Manuel Sánchez / Migrante venezolano:

“Creo que no debería cruzar la frontera ilegalmente porque sabemos que hay una sanción por eso”.

Migrantes piden asilo desde México con la aplicación CBP One

CBP One fue creado por la administración de Biden para permitir que los migrantes programen citas para solicitar asilo en los Estados Unidos.

"Lo que sé sobre CBP One es que de 100 personas, solo cinco obtienen citas. Esto motivó a las personas a correr hacia la frontera y entregarse. Pasamos tiempo aquí y nos damos cuenta de que CBP One es una forma de mantener ocupada a la gente. Así vemos a CBP One", dijo el migrante venezolano de 40 años, quien prefirió quedarse en México y presentar su solicitud a través de la aplicación, a pesar de que tiene serias dudas sobre ella.

La avalancha reciente ha dejado a las autoridades estadounidenses abrumadas y ha aumentado el número de migrantes detenidos por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos a 28 mil, mucho más allá de la capacidad declarada y en niveles aparentemente récord.

Faced with tougher U.S. policy, migrants in Mexico pin hopes on asylum app https://t.co/IHXIJKGxrN pic.twitter.com/Q6nyNwx6mt — Reuters (@Reuters) May 13, 2023

Tensa calma en la frontera; afluencia de migrantes disminuyó tras entrada de Título 8

En Ciudad Juárez el escenario es ahora de relativa calma.

Esa podría ser una buena noticia para la administración de Biden, que ha trabajado arduamente para transmitir el mensaje de que la finalización del Título 42 no significa que la frontera esté abierta y que los migrantes deben usar la aplicación en lugar de cruzar el observador de aves ilegalmente.

Un aumento en el número de migrantes que cruzan la brecha de Darién que une a Panamá con Colombia en abril y principios de mayo sugiere que muchas más personas llegarán a la frontera en las próximas semanas y meses.