¿Qué son las “entrevistas del miedo creíble” establecidas en el Título 8?

El pasado jueves 11 de mayo llegó a su fin la aplicación del Título 42 en Estados Unidos (EU), una medida de salud pública que se implementó tras el inicio de la pandemia por Covid-19; sin embargo, al finalizar la emergencia sanitaria, también concluyó la normativa. Ahora los migrantes deberán enfrentarse al Título 8 y las "entrevistas de miedo creíble".

Durante los primeros días de la pandemia de Covid-19, exactamente el 20 de marzo de 2020, el entonces presidente de EU, Donald Trump, emitió una orden de salud pública con el fin de detener la propagación del virus, conocida como Título 42, que consistía en expulsar automáticamente a casi todos los migrantes que intenten cruzar la frontera ilegalmente.

Ahora, al finalizar la pandemia por coronavirus en EU y con el fin de evitar una crisis migratoria, quienes intenten cruzar al país norteamericano se enfrentarán a una normativa más severa: el Título 8.

¿Qué es el título 8 de Estados Unidos?

El Título 8 se encuentra establecido dentro de la sección del Código de los EU que describe las normas y reglamentos para la inmigración, así como la expulsión de personas que no tienen una base legal para permanecer en país.

Se trata de una disposición migratoria que tiene décadas de antigüedad y establece consecuencias más graves para los migrantes por cruzar la frontera ilegalmente, ya que permite expulsar de manera inmediata y sin revocación a todo aquel que entre a EU de forma ilegal.

De acuerdo con el Código de los EU en materia migratoria, cuando llega un migrante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos llevan a cabo las llamadas "entrevistas de miedo creíble", en las que evalúan si existe una posibilidad de que la persona sea perseguida o torturada si regresa a su país, para así determinar su permanencia.

#Chihuahua | ¿QUÉ ES LA 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗘𝗩𝗜𝗦𝗧𝗔 𝗗𝗘 𝗠𝗜𝗘𝗗𝗢 CREÍBLE?



Ahora que terminó el #Título42, los #migrantes que lleguen a los puentes internacionales deberán enfrentarse a esto.



Si no pasas, ¿serás #deportado?



Los detalles @reynaldolarar para #FIA. pic.twitter.com/mneelHfz0c — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 12, 2023

¿Qué es la entrevista de miedo creíble?

La entrevista de miedo creíble es una entrevista con un oficial de asilo, en la que se cuestiona a quien desee ingresar al país norteamericano temas relacionados con su país de origen, así como el motivo por el cual salió y la razón por la que teme volver.

Esta reunión con inmigración implica que existe una posibilidad significativa de que si el solicitante regresa a su país será perseguido o torturado, por lo que este temor debe ser fundado, por motivos de religión, asociación con grupo social particular, político, religioso o por raza o cualquiera que sea argumentando.

#Frontera | Ciudad Juárez y Tijuana son puntos medulares en el paso de los #migrantes hacia #EU.



La entrevista de "miedo creíble" es sólo uno de los puntos que deben sortear los #migrantes tras el sueño americano.



El reporte de @reynaldolarar y @MartinMendezTV en @LosRuizLara. pic.twitter.com/cHxIzjZPew — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 12, 2023

¿En qué consisten la "entrevistas del miedo creíble"?

Durante este encuentro con un oficial de asilo, al solicitante se le harán preguntas sobre hechos puntuales que haya vivido y que funden su temor de regresar a su país de origen, como: ¿Quién, cómo, dónde y por qué sufrió un daño?

Si al final de la "entrevista del miedo creíble" se concluye que existe peligro alguno para el solicitante, el Gobierno de EU, lanzará un proceso migratorio y deberá comparecer ante un juez. Entre tanto, la persona que acreditó correctamente el proceso puede quedarse en el país o bien puede ser enviado a México, en virtud de la política conocida como "Quédate en México", para que espere allí la cita judicial.

Si estiman que no existe un peligro lo expulsan a través de una "deportación acelerada", informó a finales de abril el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).