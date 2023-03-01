Militares en Nuevo Laredo son investigados, afirma AMLO

Durante la conferencia matutina, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dio a conocer que los militares que, presuntamente, ejecutaron a civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, están siendo investigados.

Después de que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reconoció que militares dispararon contra siete jóvenes, de los cuales cinco murieron y se sospechan, eran del Cártel del Noreste, esta mañana se informó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) investiga lo ocurrido,

“Se pidió la intervención de la CNDH para que se investigue el caso, incluso las autoridades militares ya están coadyuvando en la investigación para que si resultan responsables los miembros del ejército sean castigados", señaló AMLO.

Según AMLO, la petición de que la CNDH se involucrara fue dictado por el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ amagó con castigar a militares si se comprueba que hubo mala actuación tras hechos ocurridos el 26 de febrero #Tamaulipas cuando dispararon contra siete jóvenes de los cuales cinco murieron pic.twitter.com/wQ8sCyaXY3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 1, 2023

FGR investiga muerte de cinco jóvenes en Nuevo Laredo a manos de elementos del Ejército Mexicano

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer sobre la investigación de la muerte de los cinco jóvenes de la colonia Manuel Cavazos Lerma, Nuevo Laredo, Tamaulipas, en los que deberá determinar si hay o no responsabilidad de elementos militares.

Por su parte, el Ejército Mexicano anunció que colaborará para las respectivas investigaciones en torno a la muerte de los cinco jóvenes en Nuevo Laredo.

A través de un comunicado se detalló cómo ocurrió la presunta participación de militares en contra de civiles en Nuevo Laredo. Fue el domingo 26 de febrero, cerca de las 04:50 horas, el personal de la Base de Operaciones realizaba labores de reconocimiento y seguridad cuando escucharon disparos.

Al acercarse al origen de las detonaciones, vieron una camioneta tipo pick-up con siete personas abordo, que iba a exceso de velocidad, con luces apagadas y sin placas.

Cuando los tripulantes notaron a los uniformados, aceleraron hasta chocar con un vehículo que estaba estacionado, según el reporte oficial.

En ese momento, al escuchar un estruendo, militares abrieron fuego contra la camioneta; de manera preliminar, cinco jóvenes perdieron la vida, una persona resultó ilesa y una herida, por lo que solicitaron el apoyo de una ambulancia para trasladarlo a un hospital.

