¡Tragedia en Venezuela! Inundación en mina de oro ilegal dejó 12 mineros artesanales muertos

Una inundación en una mina de oro ilegal en el sur de Venezuela dejó 12 mineros artesanales fallecidos por insuficiencia respiratoria, informó una autoridad local.

La emergencia en la mina Talavera, ubicada en El Callao, un poblado en el estado Bolívar, ocurrió el miércoles tras las fuertes precipitaciones en la región, pero fue hasta el sábado que los equipos del sistema nacional de riesgo de la entidad pudieron terminar de rescatar los cuerpos.

Tenemos un total de 12 fallecidos. Edgar Colina / Secretario de Seguridad Ciudadana de Bolívar

Edgar Colina, Secretario de seguridad ciudadana de Bolívar, dijo que "las labores fueron muy difíciles porque ya tenían 72 horas en descomposición en la mina de oro, pero muchos tenían tatuajes y tienen plena identificación."

Los cuerpos encontrados en la mina de oro ya fueron entregados a sus familiares, agregó el funcionario.

Otras 112 personas sobrevivieron al colapso en la mina de oro, dijo Colina, quien señaló que las autoridades volverán a ingresar a la zona para verificar si hay algún fallecido o más sobrevivientes.

En el área minera Talavera se extrae oro a través de túneles, abiertos de forma rudimentaria por mineros informales que trabajan en esta zona del Arco Minero del Orinoco, el proyecto creado en 2016 por el gobierno de Nicolás Maduro y que abarca 111.000 kilómetros cuadrados.

El Arco Minero del Orinoco ha sido cuestionado por organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales. Un informe de la ONU del pasado año mostró que, en las zonas mineras, donde el Gobierno busca más ingresos, se comenten violaciones de derechos humanos.

Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en nombre del presidente @nicolasmaduro y del del gobernador @amarcanopsuv lamentamos el fallecimiento de doce mineros artesanales, en la #MinaTalavera del municipio #ElCallao. pic.twitter.com/4dcjnPT3Pt — Seguridad Ciudadana (@SSC_BOLIVAR) June 4, 2023

Accidentes más letales de la historia dentro de una mina de oro

La mayoría de accidente en una mina de oro se han registrado en Sudáfrica. Estos son los tres más relevantes:

1) 435 mineros perdieron la vida el 21 de enero de 1960 en la mina Coalbrook North Colliery, situada cerca de Sasolburg, Estado Libre. La desintegración de los pilares subterráneos que sostenían los techos de los túneles provocó un derrumbamiento completo de la zona subterránea de la mina de oro. Los cuerpos de los mineros que murieron en este accidente nunca se recuperaron.

2) 177 mineros murieron el 16 de septiembre de 1986 en la mina de oro de Kinross en Evander, Mpumalanga. Una bombona de acetileno prendió fuego a la espuma de poliuretano que cubría las paredes laterales del túnel minero. Los mineros murieron asfixiados por los gases tóxicos procedentes de la combinación de plástico y poliuretano ardiendo.

3) El 10 de mayo de 1995 se registraron 104 muertes por accidente en la mina de oro Vaal Reefs Number Two Shaft, cerca de Orkney, en el noroeste del país. Una locomotora subterránea cayó por un pozo y aterrizó sobre una jaula cargada con trabajadores mineros del turno de noche que salían a la superficie. Este fue posiblemente uno de los peores accidentes de la industria minera en Sudáfrica.