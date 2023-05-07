¡Tragedia en Perú! Incendio en mina de oro deja al menos 27 muertos

Durante la mañana del este domingo 7 de mayo, las autoridades de Perú fueron notificadas de un incendio producido al interior de una mina de oro, localizada en una zona apartada de la región de Arequipa, en el sur del país de Sudamérica. El siniestro habría dejado un saldo de al menos 27 muertas.

El incendio, que a su vez habría producido una explosión, inició durante la madrugada del sábado 6 de mayo; sin embargo, fue hasta el día de hoy que las autoridades fueron notificadas.

De acuerdo con información preliminar de la Fiscalía de Perú, el incendio en la mina de oro, que operaba legalmente en la región de Arequipa, se habría producido por un corto circuito, en plena jornada laboral, lo que terminó por consumir los puntales de madera atrapado a los trabajadores.

Al momento, los cuerpos de rescate continúan asegurando el lugar para extraer los cadáveres de la mina denominada 'La Esperanza 1', de la provincia de Condesuyos, Perú, la cual se encuentra alejada a unas 10 horas en automóvil de la ciudad de Arequipa , lo que ha dificultado los trabajos de salvamento.

A las 00:00 horas del 6 de mayo comenzó un incendio dentro del socavón de la minera (formal) Yanaquihua en Arequipa por un aparente cortocircuito. El fuego ardía hasta la mañana. Hay 27 personas desaparecidas. Por la magnitud, la posibilidad de que estén vivas es casi nula. pic.twitter.com/98JJrUtr7b — Movimiento Ecologista del Perú 🇵🇪 (@Ecocentristas) May 7, 2023

Trabajadores de mina en Perú quedan atrapados a 100 metros de profundidad

Las autoridades han confirmado que el siniestro, considerado uno de los peores accidentes mineros ocurridos en los últimos años en Perú, ha dejado un saldo preliminar de 27 personas muertas.

"Tenemos que asegurarnos que el sitio en que se encuentran los fallecidos esté seguro para ingresar a recuperar los cuerpos", dijo el fiscal del Perú, Giovanni Matos, al indicar que los trabajos de rescate aún continúan por lo que el número de personas muertas podría incrementar en las últimas horas .

Cabe destacar que la minería es uno de los motores de la economía peruana y tiene un 8.3% de participación en el PIB, colocando al país de Sudamérica como el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina.

Perú también es el segundo productor de plata, cobre y zinc a nivel mundial, por lo que debido a la alta demanda de producción mantiene un alto grado de informalidad en la actividad minera, lo que a su vez incrementa el número de accidentes entre los trabajadores.