En la operación militar de Rusia vs Ucrania hoy 5 de marzo, el ayuntamiento de Mariupol, una ciudad portuaria al sureste del país, acusó que las tropas rusas no respetaron el alto el fuego y pidió a los residentes que vuelvan a los refugios.

A través de su canal en Telegram, el gobierno de Mariupol explicó que habría un alto al fuego para realizar una evacuación segura; sin embargo, cuando todo estaba listo, “comenzó el bombardeo del ejército ruso” a lo largo del corredor por el que saldrían los ciudadanos.

“Estamos esperando el anuncio del régimen de silencio para garantizar la evacuación segura de la gente de Mariupol. Para proteger la vida de las personas, es necesario garantizar un paso seguro”, dijo el ayuntamiento.

18:25

Zelensky anuncia que recibirá otro lote de sistemas starlink

Volodimir Zelensky agradeció a Elon Musk por enviarle otro loto de sistemas Starlink para las ciudades destruidas y apoyar con la comunicación en las zonas donde no hay internet.

Añadió que en la llamada con el empresario, se discutieron posibles proyectos espaciales de los que hablará después de la guerra.

Talked to @elonmusk. I’m grateful to him for supporting Ukraine with words and deeds. Next week we will receive another batch of Starlink systems for destroyed cities. Discussed possible space projects 🚀. But I’ll talk about this after the war. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 5, 2022

16:00

Zelensky pide a ucranianos mantener la resistencia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pidió a los ciudadanos mantener la resistencia y pelear por su país.

“Gritan a los ocupantes para que se vayan a casa, como el acorazado ruso, empujando a los ocupantes fuera de nuestro territorio. Cada metro de nuestra tierra ucraniana reclamada por las protestas es un paso adelante, un paso hacia la victoria”, indicó en un video.

15:00 horas

Visa y Mastercard suspenden operaciones en Rusia

Las compañías de tarjetas Visa y Mastercard anunciaron este sábado que suspenderán sus operaciones en Rusia debido al conflicto con Ucrania.

Mastercard anunció que cualquier tarjeta emitida fuera del país no funcionará en los comercios o cajeros automáticos de Rusia.

13:00 HORAS

Este sábado 5 de marzo se dio a conocer que Rusia y Moscú llegaron a un acuerdo para que la tercera ronda de negociaciones se realice el próximo lunes.

David Arakhamia, miembro de la delegación ucraniana que participa en las negociaciones, informó en su cuenta de Facebook que el 8 de marzo se volverá a reunir con los representantes de Moscú para abordar el conflicto.

12:20 HORAS

Crisis en Ucrania impactará en la economía mundial: FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que el conflicto Rusia vs Ucrania provocó que los precios de la energía y los cereales suban, y hasta ahora dejó más de un millón de refugiados a los países vecinos.

Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, dijo que estas consecuencias “ya son muy graves” y que “la guerra en curso y las sanciones asociadas también tendrán un fuerte impacto en la economía mundial”.

12:00 HORAS

Zelensky hace una “petición desesperada” de aviones a EU

En una videollamada con legisladores estadounidenses, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky hizo una “petición desesperada” de aviones para que sus tropas puedan combatir al ejército de Rusia.

De acuerdo con el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, estos aviones “son muy necesarios”, por lo que hará todo lo posible para ayudar a la administración a facilitar su transferencia a Ucrania.

11:40 HORAS

Europa entregará 500 millones de euros para los refugiados

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció que Europa dará 500 millones de euros para ayudar a los refugiados que hasta ahora ha dejado la invasión rusa en territorio ucraniano.

En su cuenta de Twitter, explicó que los refugiados podrán obtener derechos de residencia en la Unión Europea, durante al menos un año. “Merecen nuestra solidaridad y apoyo, al igual que los países que los acogen”, añadió.

The EU is providing a first tranche of €500 million to help refugees, and we made sure this week that they get residency rights in the EU for at least a year.



Refugees from Ukraine deserve our solidarity and support, and so do the countries that welcome them. pic.twitter.com/gHuuBQNsJw — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 5, 2022

11:00 HORAS

Inditex anuncia cierre de tiendas en Rusia

Este sábado, la compañía española Inditex confirmó que suspende sus operaciones en Rusia, con el cierre de sus 502 tiendas y la pausa a sus ventas en línea, debido al conflicto Rusia vs Ucrania.

“En las actuales circunstancias, Inditex no puede garantizar la continuidad de las operaciones y de las condiciones comerciales en la Federación Rusa y suspende temporalmente su actividad”, explicó la empresa de moda.

10:20 HORAS

Italia embarga yates de oligarcas rusos

La policía de Italia incautó villas y yates con valor de al menos 140 millones de euros (153 millones de dólares) pertenecientes a cuatro rusos de alto nivel que fueron incluidos en una lista de sanciones de la Unión Europea (UE) por la invasión a Ucrania.

Una fuente policial dijo a Reuters que se incautó una villa propiedad del multimillonario empresario Alisher Usmanov, en la isla mediterránea de Cerdeña, y otra en el lago de Como del presentador Vladimir Soloviev.

Los yates del hombre más rico de Rusia, Alexey Mordashov, y de Gennady Timchenko, vinculado al presidente ruso Vladimir Putin, también fueron incautados en puertos del norte de Italia.

09:00 HORAS

Blinken anuncia ayuda humanitaria para refugiados

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció desde Polonia que el gobierno del presidente Joe Biden prevé adelantar dos mil 750 millones de dólares de ayuda humanitaria para los refugiados por la invasión a Ucrania.

Durante su reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores, Zbigniew Rau, en la ciudad de Rzeszów, el funcionario estadounidense declaró que Polonia “está haciendo un trabajo vital para responder a la crisis y para facilitar la asistencia en materia de seguridad a Ucrania”.

In my meeting with Polish Foreign Minister @RauZbigniew, I expressed the United States’ admiration and appreciation for Poland’s solidarity and support for Ukraine in the face of Putin’s aggression. pic.twitter.com/L3mX8s962Y — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 5, 2022

08:40 HORAS

Putin dice que sanciones son una “declaración de guerra”

Vladimir Putin, presidente de Rusia, aseguró que las sanciones impuestas por occidente a su país, tras la operación militar que ordenó en Ucrania, equivalen a una “declaración de guerra, pero gracias a Dios no se ha llegado a eso”.

El mandatario también advirtió que cualquier intento de imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania se puede considerar como “un paso hacia el conflicto militar”.

