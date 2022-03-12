Minuto a minuto Rusia vs Ucrania: Abramovich deja dirección de Chelsea

En el minuto a minuto de hoy 12 de marzo, en la operación militar de Rusia vs Ucrania, la Premier League anunció que el oligarca ruso Roman Abramovich, propietario del Chelsea, ya no será director del club de futbol inglés.

La medida se tomó luego de “la imposición de sanciones” que hizo el gobierno de Reino Unido al oligarca, por su “estrecha relación” con el régimen ruso durante décadas.

“La decisión no afecta la capacidad del club para entrenar y jugar sus partidos, según lo establecido en los términos de una licencia emitida por el Gobierno que vence el 31 de mayo de 2022”, explicó la Premier League en un comunicado.

18:00

Ucrania acusa que 7 civiles murieron al intentar evacuar Kiev

El Ministerio de Defensa de Ucrania aseguró que siete civiles murieron, incluidas mujeres y niños, mientras intentaban evacuar Kiev durante un corredor verde, previamente acordado.

De acuerdo con las autoridades ucranianas, las fuerzas rusas dispararon contra los civiles.

17:00

Ucrania evacúa a 12 mil 729 civiles este sábado

El presidente de Ucrania Volodimir Zelensky informó que 12 mil 729 civiles fueron evacuados este sábado gracias a los corredores humanitarios.

13:30

Personal ucraniano aún opera Chernóbil y Zaporiyia

Las plantas de energía nuclear ucranianas en Chernóbil y Zaporiyia, ambas ahora bajo el control de las fuerzas de Rusia, aún son operadas y administradas por su personal ucraniano, dijo el sábado la agencia rusa de energía atómica Rosatom, según la agencia de noticias RIA.

La declaración de Rosatom dijo que con la ayuda de especialistas de Rusia se estaba restaurando un suministro de energía externo a la desaparecida planta de Chernóbil, lugar del peor accidente nuclear del mundo en 1986.

13:00

Ucrania confirma muerte de mil 300 soldados ucranianos

Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, confirmó la muerte de mil 300 soldados ucranianos desde el inicio de la operación militar de Rusia, el pasado 24 de febrero.

También aseveró que las fuerzas rusas perdieron a 12 mil elementos, sin embargo, dijo que no le daban alegría esas bajas, pues todos tenían padres y solo habían sido enviados por el presidente ruso a cumplir sus órdenes.

12:30 HORAS

Biden autoriza ayuda militar para Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó la entrega de 200 millones de dólares en artículos y servicios de defensa para brindar asistencia a Ucrania, en medio del conflicto con Rusia.

La Casa Blanca informó en un comunicado que la ayuda también incluye educación y formación militar para el país europeo, donde el pasado 24 de febrero inició una operación especial rusa.

11:40 HORAS

Rusia no reanudará operaciones bursátiles

El Banco Central de Rusia confirmó que no reanudará las operaciones en la sección bursátil de la Bolsa de Moscú, del 14 al 18 de marzo, mientras que el horario para la semana del 21 al 25 se dará a conocer en los próximos días.

La medida no aplicará en el modo “Reembolso: órdenes específicas” con liquidaciones en rublos, así como en la sección de mercado SFI. Además, la negociación en la sección de mercado de derivados para instrumentos bursátiles se realizará en la modalidad “Posiciones de cierre - órdenes dirigidas”.

ЦБ РФ решил не возобновлять торги с 14 по 18 марта в секции фондового рынка Московской биржи: https://t.co/4pHKtodIEn pic.twitter.com/u0tliO47WP — ТАСС (@tass_agency) March 12, 2022

11:20 HORAS

Ucrania prohíbe la exportación de fertilizantes

El Ministerio de Agricultura de Ucrania prohibió las exportaciones de fertilizantes debido al conflicto con Rusia, una medida que ayudará a “mantener el equilibrio en el mercado interno” y se aplica al nitrógeno, fósforo, potasio y fertilizantes complejos.

“El gabinete de ministros está introduciendo una cuota cero para la exportación de fertilizantes minerales que es una prohibición de facto a la exportación de fertilizantes de Ucrania”, indicó el ministerio en un comunicado.

10:30 HORAS

Guatemala da refugio a familias ucranianas

Este viernes, Guatemala recibió por razones humanitarias a dos familias ucranianas que huyeron del conflicto Rusia vs Ucrania, buscando protección en la nación centroamericana.

Un total de ocho personas, entre ellas varios niños, llegaron en un vuelo comercial procedente de Varsovia al Aeropuerto Internacional La Aurora, en Ciudad de Guatemala, confirmó el Instituto Guatemalteco de Migración.

#Migración | El Gobierno del presidente @DrGiammattei continúa brindando apoyo a los ciudadanos ucranianos que quieran buscar refugio en Guatemala.https://t.co/2t7TyNcmTg — Gobierno Guatemala (@GuatemalaGob) March 12, 2022

09:30 HORAS

Presidente francés pide a Putin un alto al fuego

El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron sostuvieron una llamada con el presidente ruso, Vladimir Putin, en la que pidieron un alto al fuego de forma inmediata.

Un portavoz del gobierno alemán explicó que “la llamada es parte de los esfuerzos internacionales para poner fin al conflicto en Ucrania”. Los participantes acordaron no decir nada más sobre la conversación.

07:00 HORAS

Más de mil soldados han muerto en Ucrania: Zelensky

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, aseguró que alrededor de mil 300 soldados de su país han muerto desde que comenzó la operación militar especial de Rusia.

En conferencia de prensa, mencionó que la mayoría de las empresas dejaron de operar debido al conflicto, que según un asesor de Zelensky ya causó daños por más de 100 mil millones de dólares.

Además, pidió que Occidente participe más en las negociaciones para poner fin al conflicto, pero agradeció los esfuerzos del primer ministro israelí, Naftali Bennett, para mediar entre Ucrania y Rusia.

