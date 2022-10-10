VIDEO: Misil de Rusia cae sobre puente de cristal en Kiev, Ucrania

Cámaras instaladas en calles de Kiev, capital de Ucrania, captaron justo el momento cuando un misil lanzado por las tropas de Rusia, impacta en contra de un puente de cristal.

Sucedió durante las primeras horas de este lunes (10 de octubre de 2022) cuando cámaras de circuito cerrado captaron el momento del impacto del misil, generando una explosión y posterior incendio.

En otra imagen se puede apreciar como una transeúnte, quien intentaba cruzar el puente de cristal, se salvó de milagro ya que estaba muy cerca, a unos cuantos metros del lugar del impacto del misil presuntamente disparado por Rusia sobre Kiev, capital de Ucrania. El transeúnte estuvo a punto de morir, pero se salvó de milagro por unos cuantos metros.

Las llamas envolvieron el puente de cristal ubicado en el área centro de la ciudad de Kiev, mientras Rusia bombardeaba las ciudades de Ucrania con misiles durante la hora pico este lunes (10 de octubre) por la mañana, hora local.

Las imágenes de la cámara de seguridad mostraron metralla y llamas envolviendo el puente de cristal que cruza un valle boscoso en el centro de la ciudad, uno de los sitios turísticos más populares del puente de cristal, y un peatón que huía de la explosión después de escapar por poco del impacto del misil de Rusia.

Cabe señalar que una serie de misiles de crucero, atravesaron intersecciones concurridas, parques y sitios turísticos en el centro de Kiev con una intensidad que no se había visto incluso cuando las fuerzas de Rusia, intentaron capturar la capital a principios de la llamada Operación Militar Especial de Rusia en Ucrania.

Cámaras de circuito cerrado muestra el momento en que un misil ruso cae sobre un puente turístico en Kiev pic.twitter.com/ArOpQ5uCgw — Reuters Latam (@ReutersLatam) October 10, 2022

La ubicación de los videos fue verificada por las características del puente que coincidían con las imágenes de archivo del "Glass Bridge" (puente de cristal), ubicado en Kiev. Conforme a la agencia Reuters, después de que el video se hizo viral, pudo observar un enorme cráter debajo del puente de cristal, que resultó dañado pero permaneció en pie.

Zelenskiy:"Intentan destruirnos"

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, ha señalado que los ataques en hora pico parecían haber sido programados deliberadamente para matar personas, además de cortar la electricidad.

A media mañana de este lunes (10 de octubre de 2022), el Ministerio de Defensa de Ucrania señaló que Rusia había disparado 81 misiles de crucero y que las defensas aéreas de Ucrania habían derribado 43 de ellos.

La policía de la ciudad de Kiev, señaló que al menos cinco personas murieron y 12 resultaron heridas por la serie de ataques en la capital de Ucrania.