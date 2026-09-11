Del cielo rojo al ladrido del perro: los mitos y realidades ante un sismo; experto aclara qué debes hacer

El miedo es un respuesta natural en un temblor, pero tener la información equivocada de sobre qué hacer puede ser peligroso si no se tiene la prevención adecuadas para actuar en caso de un sismo en México.

Con el tiempo, se han propagada creencias populares y recomendaciones de boca en boca sobre qué hacer ante un tmeblor e incluso algunas personas confían en dichos que supuestamente predicen un temblor.

Medidas preventivas en caso de un sismo

Al confiar en mitos infundados tal vez antes, durante y después de un sismo reduce los tiempos de reacción y expone a las personas a riesgos innecesarios en momentos donde cada segundo cuenta.

Prevenir no es vivir con miedo, sino construir una cultura de protección civil como señala el Doctor Carlos Valdés González, investigador del Instituto de Geofísica de Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En entrevista con Azteca Noticias, el especialista compartió las medidas que se deben tener de manera preventiva desde antes de que ocurra un temblor, entre ellas tener un plan familiar y ubicar los sitios seguros dentro del lugar en el que estamos, así como las zonas dañadas previamente en la estructura para no acercarse a ellas.

"Si estamos en una casa, debemos de tratar de identificar las zonas en donde hay columnas, en donde hay traves, en donde hay más estructuración, en donde hay muros de carga. Un muro de carga debe de ser un muro que está hecho de tabique o de de block, no de tabla roca, que es un material suave (...) podemos conseguir de estas etiquetitas redondas y colocar, por ejemplo, un punto amarillo en una pared que sea más o menos que sea visible".

Los lugares seguros, explicó, "deben de estar alejado de las ventanas, de libreros que se puedan volcar y ubicarlos con la familia, el saber si están los hijos en una recámara, en dónde deben de moverse de inmediato, ya sea si suena la alerta sísmica o se empieza un movimiento intenso como sucedió el 19 de septiembre de 2017".

El Doctor Carlos Valdés González también recomendó contemplar acciones como:



Establecer un punto de reunión con la familia

Tener las llaves de la casa a la mano

Colocar una lámpara en la manija de la puerta en caso de que haya una falla en la energía eléctrica

Radio con baterías

Un silbato

Dinero en efectivo

Una hoja con los números telefónicos de otros familiares

Una pila recargable para los celulares

Preparar una mochila de emergencia o una mochila de vida con: -Alimentos enlatados

-Agua

-Un botiquín de primeros auxilios

-Una memoria USB con documentos importantes escaneados como actas de nacimiento, escrituras de la casa, factura del vehículo e identificaciones

-Fotografías de los miembros de la familia, incluyendo a las mascotas

Mitos que se dicen sobre los sismos

El Doctor Carlos Valdés González señaló una serie de mitos y creencias sobre los sismos que la gente ha tomado como referencia, pero consideró que lo ideal es seguir un plan preventivo con base en las medidas de protección civil oficiales.

Uno de ellos es "pensar que solo en septiembre puede haber un sismo o que el 19 de septiembre va a haber un sismo importante".

Entre los mitos que la gente comenta es que "cuando el cielo está rojo va a temblar o cuando hace mucho calor va a temblar o cuando los perros los perros están ladrando va a temblar", pero "puede temblar cualquier día del año" en cualquier momento. Incluso "hace varios años, muchos años más bien, cuando venía un expresidente a México temblaba".

"Hay gente que dice que cuando los perros empiezan a ladrar, va a temblar. Sí son son más sensibles, tienen una capacidad auditiva mucho mejor que el ser humano y pueden percibir antes de la llegada de un sismo, pero no necesariamente, pues si al perro le duele el estómago, pues va a empezar a ladrar. Como no puedo comunicarme con los animales, no voy a saber si está llorando porque me están anticipando un sismo o porque le duele el estómago".

Otras de las cosas que se ha escuchado, pero no tanto como un mito, es el "Triángulo de la vida", el cual, explicó, es "buscar un mueble alto que puede ser una mesa, un escritorio y colocarnos al lado, porque lo que hace es generar una especie de triángulo de protección en donde si estoy yo colocado en ese lugar las cosas no me van a caer".

No obstante, esto funciona en Estados Unidos "porque las casas son más ligeras, son casas de madera y generalmente no tienen más de dos pisos", por lo que "en el caso mexicano, la mejor zona para resguardarse son columnas o trabes".

¿Qué hacer después de un sismo? Recomendaciones de protección civil

Después de que tiembla lo ideal, explicó el especialista, es "no regresar al edificio y esperar hasta que alguien tenga la capacidad de hacerlo, ya sea agente de protección civil".

"Si vemos que la estructura está medio dañada y no tenemos confianza, simplemente mejor no arriesgarnos y preferible esperarnos afuera este e ir sacando fotografías de los daños que hay (...) en el momento en el que haya comunicación podemos nosotros enviar esta información, por ejemplo, las fotografías, ya sea a Protección Civil o a quien ellos indiquen para que las evalúe y determinen de una manera provisional, si esta es una estructura que está severamente dañada o la estructura, aunque parezca que está muy dañada, tiene seguridad para ser habitada".

