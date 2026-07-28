¿Te agarró el sismo en plena manejada? Reglas básicas que debes seguir durante un temblor o simulacro en México, según la SSC

Que no te tome por sorpresa. Escuchar la alerta sísmica o sentir un temblor mientras vas al volante puede provocar momentos de tensión e incertidumbre, por ello, es importante conocer las reglas básicas que todo conductor debe seguir en caso de que un sismo te sorprenda cuando viajas en carro.

¿Qué hacer si tiembla mientras vas manejando en CDMX?

¡Atención, capitalinos! El Centro de Orientación Vial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, compartió algunas recomendaciones clave para que las y los conductores puedan estar preparados en caso de un sismo en la CDMX o cualquier parte del país; te compartimos la guía básica.



Mantén la calma - Conserva la serenidad y evita realizar maniobras bruscas.

- Conserva la serenidad y evita realizar maniobras bruscas. Identifica un lugar seguro - Detén el automóvil en un sitio seguro, alejado de postes, árboles, puentes y edificios.

- Detén el automóvil en un sitio seguro, alejado de postes, árboles, puentes y edificios. Enciende la radio - Sintoniza estaciones oficiales y mantente informado de lo sucedido.

- Sintoniza estaciones oficiales y mantente informado de lo sucedido. Usa el teléfono - Utilízalo únicamente en caso de emergencia; evita saturar las líneas telefónicas.

En caso de ir por una vialidad con tráfico pesado o en una autopista, lo más seguro es quedarse al interior del automóvil con el cinturón puesto, además de apagar el motor y activar el freno de mano.

Después del sismo en CDMX:

Revisa tu entorno antes de avanzar - Después del temblor , es importante revisar tu entorno y, cuando sea seguro, continuar con tu recorrido hasta el lugar de tu destino.

- Después del , es importante revisar tu entorno y, cuando sea seguro, continuar con tu recorrido hasta el lugar de tu destino. Mantente alerta - Se recomienda mantenerse atento a las posibles réplicas, así como a las indicaciones de las autoridades.

📢 | Si vas manejando tu automóvil y ocurre un #Sismo o #Simulacro, sigue estas recomendaciones. pic.twitter.com/VxSBXKOlXv — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) July 22, 2026

¿Cuándo es el próximo megasimulacro en México?

Marca la fecha en el calendario. El próximo simulacro nacional se realizará el próximo sábado 19 de septiembre 2026 en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, con la activación de la alerta sísmica en distintas partes de la Ciudad de México y otras regiones del país.

A diferencia de otras ocasiones, este simulacro se realizará durante el fin de semana. Las autoridades de la Coordinación Nacional de Protección Civil explicaron que el objetivo de este ensayo, en general, es evaluar la organización de las familias.