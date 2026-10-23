Molly Carlson se convierte en la primer mujer en aventarse de un iceberg

Un iceberg a la deriva, el océano Atlántico casi congelado y un salto de casi 15 metros. Así fue el desafío con el que la clavadista canadiense Molly Carlson llevó su carrera al límite y se convirtió, según Red Bull Cliff Diving, en la primera mujer en realizar un salto desde un iceberg aislado.

Aunque está acostumbrada a lanzarse desde plataformas de 21 metros en competencias profesionales, esta vez el reto era distinto, no había una estructura fija bajo sus pies, el hielo podía moverse y el agua helada convertía cada segundo en una prueba de resistencia.

“Sin duda, es lo más aterrador que he hecho nunca”, reconoció Carlson en el documental de YouTube que muestra el proceso detrás de esta hazaña.

¿Cómo logró Molly Carlson saltar desde un iceberg?

El desafío comenzó mucho antes de llegar al Atlántico. Para prepararse, Carlson viajó a Canmore, Alberta, donde aprendió técnicas de escalada en hielo con Will Gadd, uno de los especialistas más reconocidos de Canadá.

Entrenó con crampones y piolets, primero en un muro artificial y después en formaciones naturales. Su prueba final consistió en escalar una pared de hielo de unos 20 metros, una altura similar a la que tendría que superar para llegar al punto de salto.

También practicó con un traje de neopreno y realizó saltos desde plataformas de hasta 15 metros para acostumbrarse a las condiciones que enfrentaría en el agua fría.

¿Dónde realizó el salto de casi 15 metros?

La aventura llegó hasta las costas de Terranova, Canadá, una región a la que cada año llegan icebergs procedentes del norte.

Carlson y su equipo recorrieron la zona cercana a Twillingate en busca de una formación que permitiera escalar con relativa seguridad y tuviera un borde adecuado para saltar.

Finalmente eligieron un iceberg al que llamaron “No Name”. Sin embargo, encontrarlo no significaba que el peligro hubiera desaparecido: el viento, el oleaje y los movimientos del hielo podían cambiar las condiciones en cualquier momento.

El equipo contó con apoyo de especialistas locales y coordinación de seguridad para evaluar el entorno antes de intentar la hazaña.

¿Qué pasó cuando Molly Carlson se lanzó al océano?

Con el equipo preparado, Will Gadd instaló una cuerda y una plataforma temporal para facilitar la subida. Carlson escaló hasta la parte superior del iceberg, se quitó los crampones y la ropa de invierno y se colocó de espaldas al borde.

Después respiró hondo y se impulsó hacia atrás.

Completó un salto de casi 15 metros y cayó en las aguas heladas del Atlántico. Pero la prioridad inmediata no fue celebrar: debía alejarse del iceberg, cuya posición podía cambiar peligrosamente.

Una vez a salvo en el barco, la emoción la venció. Carlson describió la experiencia como el mejor día de su vida.

¿Por qué Molly Carlson dice que su salto fue más que un récord?

Para la clavadista, el proyecto no consistía únicamente en hacer historia. También buscaba transmitir un mensaje sobre el miedo, la vulnerabilidad y la importancia de mostrarse tal como uno es.

Carlson relacionó el iceberg con las emociones que muchas personas mantienen ocultas: desde la superficie solo se ve una pequeña parte, mientras que debajo permanece mucho más.

En una publicación de Facebook, dedicó el proyecto a quienes tienen miedo de mostrar lo que llevan dentro y recordó que todas las personas merecen ser vistas y queridas por lo que son.

Su comunidad, BraveGang, gira precisamente alrededor de esa idea: enfrentar los temores sin esperar a que desaparezcan por completo.

La hazaña también demuestra cuánto hay detrás de un salto que dura apenas unos segundos: meses de entrenamiento, preparación técnica y un equipo especializado para evaluar riesgos que no pueden controlarse por completo.