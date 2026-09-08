La trampa del peatón falso: Así extorsionan los montachoques en Celaya

¡Así operan los montachoques! Autoridades de Celaya alertaron por una nueva modalidad de extorsión en la que personas provocan accidentes o fingen ser atropelladas para exigir dinero a conductores.

De acuerdo con autoridades de Tránsito y Policía Vial, hasta el momento se han reportado tres casos relacionados con los llamados montachoques.

El auto azul con una placa de acero

Uno de los casos detectados involucra un vehículo azul al que presuntamente le adaptaron una placa de acero debajo de la defensa para provocar accidentes sin sufrir daños importantes.

La maniobra fue descubierta por uno de los conductores involucrados, quien revisó el automóvil y detectó la modificación; tras ser descubierto, el presunto responsable huyó.

También fingen ser atropellados

Las autoridades también alertaron sobre personas que se atraviesan frente a los vehículos, fingen ser golpeadas y se dejan caer para después solicitar dinero al conductor.

Ante estos casos, se desplegó un operativo para localizar a los responsables; las autoridades recomendaron no llegar a acuerdos monetarios y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa para evitar ser víctima de esta modalidad de extorsión.