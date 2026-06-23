VIDEO | ¡Hasta en sentido contrario! Así fue la persecución contra presuntos montachoques en la autopista México-Pachuca

La Policía de Hidalgo detuvo a tres personas tras una persecución y balacera en la autopista México-Pachuca contra presuntos integrantes de una banda de montachoques. Las cámaras de vigilancia captaron el operativo, que se prolongó a lo largo de cinco kilómetros y terminó con el aseguramiento de vehículos, una grúa y armas de fuego.

Persecución y balacera en la autopista México-Pachuca

Los hechos ocurrieron cuando elementos estatales realizaban un operativo vial. Según las autoridades, los sospechosos intentaron escapar tras el encuentro con los policías y hasta circularon en sentido contrario sobre la autopista, mientras desde los vehículos se realizaron disparos en contra de los oficiales. En el intercambio no se reportaron lesionados.

Detienen a presuntos montachoques tras operativo vial en la México-Pachuca

Las autoridades lograron detener a tres personas y aseguraron tres vehículos y una grúa que, según el reporte, estaban vinculados con un grupo de montachoques. Además, se recuperaron armas de fuego.

¡Balacera y persecución de película en la autopista México-Pachuca!



Momentos de auténtico terror se vivieron en la autopista #México-#Pachuca tras un enfrentamiento armado entre policías estatales y presuntos integrantes de una banda de "montachoques".



La persecución se… pic.twitter.com/JhoyTKbTbD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 23, 2026

Derivado del enfrentamiento, tres patrullas y dos autos particulares resultaron con daños. Las autoridades no reportaron heridos entre civiles ni entre elementos policiales. Las detenciones se realizaron al concluir la persecución, cuando los agentes controlaron a los ocupantes de los vehículos implicados.

Cómo identificar y evitar a los montachoques en carretera

Los montachoques son extorsionadores que fingen accidentes viales con el fin de exigir dinero a los conductores. Entre las medidas para evitar caer en este fraude están:

Mantener distancia: Al menos tres segundos de distancia con el auto de enfrente, para que en caso de que frenen de golpe, sea posible detenerse y evitar una colisión intencionada.

Manejo defensivo: Tener precaución con otros conductores que cambian de carril de forma brusca o que aceleran y frenan sin motivo aparente.

Instala una cámara: Las dashcam, instaladas en el tablero, pueden ayudar a registrar los incidentes y evitar fraudes.

En caso de que ya haya ocurrido el choque, lo principal es no bajar del auto, mantener la calma, subir las ventanillas y llamar al seguro y a la policía al número de emergencias 911.