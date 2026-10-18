Los acusan de presunto fraude en compras por internet; Caen dos en Morelos; así es como operaban hasta en CDMX

Dos personas, un hombre y una mujer, quedaron detenidos por su presunta participación en el delito de fraude al usar datos personales para realizar compras por internet. Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) y de Morelos se coordinaron para cumplir con el operativo realizado en Jiutepec.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país afirmó que, con base en sus investigaciones, recolectó pruebas que indican la probable participación de un hombre de 33 años y una mujer de 37 años.

#Importante l Resultado del trabajo coordinado entre policías de la @SSC_CDMX y personal de la @FiscaliaCDMX y la @Fiscalia_Mor, fueron cumplimentadas dos órdenes de aprehensión en el municipio de #Jiutepec, en el estado de Morelos, en contra una mujer y un hombre por su probable… pic.twitter.com/VuH6wXLTMs — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 18, 2026

Cómo operaba la red de fraude con tarjetas departamentales

Los sujetos presuntamente usaban información personal y créditos de clientes de tiendas departamentales para realizar compras por internet, sin tener autorización de los verdaderos titulares de dichas cuentas.

Las autoridades desplegaron un operativo en una residencia en Circunvalación Palma Real, colonia La Palma, en Jiutepec. La SSC contó con la colaboración del personal de la Fiscalía General de Justicia de Morelos para cumplimentar las dos órdenes de aprehensión contra los probables responsables.

Los sujetos presuntamente realizaban estas actividades ilícitas no sólo en la CDMX, sino también en el Estado de México, Querétaro, Morelos y Puebla.

Recomendaciones de Condusef para evitar fraudes en compras por internet

Para evitar ser víctima de fraudes en línea, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda revisar que las direcciones de las páginas comiencen con un “https” y aparezca un candado en el lado izquierdo, lo que indicará que se trata de un sitio seguro.

En caso de comprar en línea, la dependencia sugiere comentarios en redes sociales para comprobar la experiencia de dicho comercio electrónico.

Los usuarios deben ingresar los datos de la tarjeta solo en páginas seguras y no entrar a la banca digital en dispositivos o computadoras que no sean suyas.

Tampoco es recomendable realizar transacciones bancarias desde conexiones a internet poco seguras, como el caso de redes WiFi abiertas, como las instaladas en lugares públicos.

