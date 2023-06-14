Morena revela a su nuevo coordinador parlamentario en el Senado; sustituirá a Ricardo Monreal

La tarde del martes 13 de junio, Ricardo Monreal, anunció que 53 senadores y senadores de Morena aprobaron los relevos para tomar la coordinación del Grupo Parlamentario; Eduardo Ramírez será el encargado y César Cravioto formará parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Monreal, quien es aspirante a candidato presidencial de Morena, resaltó que llegaron a un buen acuerdo y puntualizó que la unidad en el partido guinda se mantiene.

Los 53 senadores y senadoras de MORENA aprobamos por unanimidad los relevos pendientes. Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) será el coordinador del Grupo Parlamentario, y César Cravioto (@craviotocesar), integrante de la Jucopo. Buen acuerdo; la unidad es lo más importante. pic.twitter.com/P4l1ojwBGA — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 14, 2023

¿Quién es Eduardo Ramírez, el nuevo coordinador del Grupo Parlamentario de Morena?

Eduardo Ramírez se desempeñaba como presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República. Ahora coordinará la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara Alta.

En la actual legislatura, Ramírez también llego a ocupar la presidencia del Senado en el periodo 2020-2021. Anterior a ello se desempeñó como secretario de Gobierno del estado de Chiapas en el periodo de 2013 a 2015 y diputado local en el congreso de esa entidad de 2015 a 2018.

A través de su cuenta de Twitter, Eduardo Ramírez escribió: "Será un alto honor dirigir a @MorenaSenadores que ha hecho historia, pues su trabajo será reconocido por hacer de una patria donde las desigualdades terminen, donde los pobres tengan mejores oportunidades y la democracia es un principio fundamental. Gracias por el respaldo".

Será un alto honor dirigir a @MorenaSenadores que ha hecho historia, pues su trabajo será reconocido por hacer de 🇲🇽 una patria donde las desigualdades terminen, donde los pobres tengan mejores oportunidades y la democracia es un principio fundamental.



Gracias por el respaldo. pic.twitter.com/EJMS511xmh — Eduardo Ramírez (@ramirezlalo_) June 14, 2023

¿Por qué Monreal salió como coordinador de Morena en el Senado?

Ricardo Monreal, considerado como una de las principales corcholatas, se separó de su cargo al pedir licencia tras la resolución del Consejo Nacional de Morena, pues se señaló que para poder contender en las encuestas internas del partido y ser elegido como candidato presidencial, eso sería un requisito.

Fue el pasado martes 13 de junio cuando Monreal pidió la licencia y a través de un video que compartió, se pudo observar cómo se despedía de su oficina desde un día antes de hacer oficial su salida.

Cabe recordar que serán cinco las encuestas de Morena para determinar quién utilizará el color guinda y de aliados y lograr obtener la silla presidencial en las elecciones de 2024.