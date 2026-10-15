Morena se queja de “injerencia”, ¿y lo que hace en los consulados en Estados Unidos?

Para el partido Morena, la palabra “injerencia” la interpreta a su propia conveniencia. La rechaza cuando se trata de condenar a dictaduras como Cuba, o para pedir elecciones libres en Nicaragua y ni qué decir de sujetos como Evo Morales, buscado por la justicia boliviana por delitos sexuales, quien está a resguardo en México.

Sin embargo, el criterio cambia cuando es el partido guinda el que utiliza recursos fuera del país. En Estados Unidos, Morena se presenta como “un movimiento más allá de las fronteras” y despliega una estructura política que busca afiliar y alinear políticamente a ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero.

¿Qué dice la ley sobre la actividad política en los consulados?

Morena crea comités de su partido para organizar a los mexicanos en el exterior, con la presunta complicidad de los consulados. Esta actividad viola la ley, porque el marco jurídico distingue claramente entre el Estado mexicano y la actividad política partidista.

La Ley del Servicio Exterior Mexicano, en su artículo 41, establece que los miembros del Servicio Exterior deben abstenerse de realizar conductas partidistas o electorales. Esa es, precisamente, la actividad que Morena desarrolla en Estados Unidos.

Cónsules de México en Estados Unidos vinculados a Morena

Por ejemplo, Carlos González Gutiérrez, cónsul general en Los Ángeles, afiliado a Morena desde el 5 de abril de 2025; Jorge Yescas Mendoza, cónsul general en Phoenix, afiliado desde el 8 de agosto de 2025 en Sonora; y Donají Arroyo Alba, cónsul general en Raleigh, afiliada desde el 10 de noviembre de 2013 en Morelos.

También están Juan Carlos Mendoza Sánchez, cónsul general y encargado de prensa y medios en Laredo, afiliado desde el 3 de abril de 2025, y Ricardo Higuera Gerardo, cónsul titular en Boise, afiliado a Morena el 18 de marzo de 2023 en Baja California Sur.