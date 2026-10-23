“No meterá las manos por nadie": Morena da la espalda al INE de Guadalupe Taddei tras escándalos por corrupción

Luego de meses de recibir complacencias y "ayudaditas" operativas en la organización de los procesos electorales, la bancada de Morena decidió soltarle la mano a la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei. Ante la cascada de revelaciones que exhiben presuntas irregularidades, favores a proveedores y redes de corrupción que involucran a colaboradores cercanos y "choferes de lujo" de la consejera presidenta, la cúpula guinda en la Cámara de Diputados marcó una clara distancia, advirtiendo que no actuarán como escudo protector de la funcionaria ni de sus allegados.

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal Ávila, afirmó categóricamente que el partido no meterá las manos por nadie que haya incurrido en faltas o desvíos dentro del órgano electoral. Monreal subrayó que la información filtrada, que incluye el presunto bloqueo de cuentas bancarias de proveedores por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es de naturaleza sumamente delicada. No obstante, al verse acorralado por el costo político del escándalo, el legislador se deslindó de cualquier acción directa, dejando la suerte de Taddei en manos del Órgano Interno de Control, la Auditoría Superior de la Federación y las investigaciones financieras.

🚨 "Morena no meterá las manos por nadie", afirma Monreal tras presuntas irregularidades en el INE



🔴 El coordinador de los diputados de @PartidoMorenaMx, @RicardoMonrealA, afirmó que el partido no defenderá ni cubrirá a nadie ante las presuntas irregularidades y señalamientos… pic.twitter.com/gqXSYhyjF5 — Político MX (@politicomx) October 23, 2026

Cámara de Diputados se declara "sin capacidad jurídica" para remover a Taddei

Para consolidar el deslinde, Monreal recordó que aunque la Cámara de Diputados es el órgano constitucional encargado de designar a los consejeros electorales y a la propia presidenta del INE, una vez que asumen el cargo los legisladores carecen de la "capacidad jurídica" para solicitar directamente su remoción o renuncia. El líder parlamentario argumentó que el movimiento oficialista busca cuidar la legitimidad del instituto encargado de validar las elecciones, pero dejó en claro que la permanencia de Taddei al frente del arbitraje electoral dependerá exclusivamente de los elementos de prueba que determinen las autoridades competentes, marcando el fin del respaldo político del que gozaba la consejera.