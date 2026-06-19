Morena suspende temporalmente a la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, por fingir su secuestro

La dirigencia nacional de Morena reaccionó de manera interna ante el escándalo que envuelve al ayuntamiento de Tenancingo, Estado de México. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido determinó suspender de manera temporal los derechos partidarios de la presidenta municipal, Nancy Nápoles Pacheco, además de iniciar una investigación interna en su contra por conductas que contravienen de forma directa los estatutos de la organización política.

La sanción interna se da luego de que la Fiscalía General de la Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que ejerció acción penal contra seis personas vinculadas al caso. De acuerdo con las investigaciones de la autoridad ministerial, la alcaldesa —quien actualmente permanece prófuga de la justicia junto a su esposo y su cuñado— es acusada de presuntamente haber simulado su propio secuestro con el objetivo de justificar un desfalco por 40 millones de pesos en las arcas del ayuntamiento.

Morena abre procedimiento sancionador como medida cautelar

Ante la gravedad de las imputaciones, la Presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, solicitó formalmente a la CNHJ el inicio de un procedimiento sancionador ordinario. Al sesionar este jueves, el órgano de justicia del partido aprobó la apertura del debido proceso y aplicó la suspensión de derechos como una medida cautelar inmediata para deslindar al movimiento del actuar de la funcionaria mexiquense.

📰 El CEN de Morena comparte comunicado de prensa:



La Presidenta Nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, solicitó a la CNHJ iniciar procedimiento de suspensión de derechos partidarios contra presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco



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La dirigencia nacional de Morena argumentó que las acciones reportadas por la Fiscalía estatal golpean la línea ética de la institución. En su comunicado oficial, el partido enfatizó que la solicitud busca que la Comisión valore los estatutos correspondientes, asegurando que "en Morena no habrá tolerancia frente a conductas que contravengan los principios que dieron origen a nuestro Movimiento", los cuales se rigen bajo las premisas de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Un secuestro montado para ocultar 40 millones de pesos

La resolución partidista es el seguimiento directo a la orden de captura que pesa sobre Nápoles Pacheco y su círculo familiar cercano. La Fiscalía del Estado de México detectó que la supuesta desaparición forzada de la edil fue en realidad un montaje logístico diseñado para evadir las auditorías presupuestales del municipio.

"Según la investigación, habría montado [el secuestro] para justificar un desfalco de 40 millones de pesos en el Ayuntamiento... La Fiscalía del Estado de México informó que este jueves ejerció acción penal contra seis personas vinculadas al caso", detalla el expediente de la indagatoria ministerial.