Nancy Nápoles reaparece tras investigación por presunto secuestro simulado en Tenancingo; niega que su esposo esté prófugo

La presidenta municipal de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles, reapareció públicamente luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México la relacionara con un presunto secuestro simulado, caso en el que también son investigados su esposo y otras personas.

Durante un mensaje dirigido a la población, la alcaldesa aseguró que se encuentra en buen estado y afirmó que sí vivió una situación complicada. Horas después volvió a aparecer en actividades públicas, donde realizó la entrega de playeras de la Selección Mexicana a habitantes del municipio, mientras continúan las investigaciones sobre el caso.

¿Qué investiga la Fiscalía en el caso de Nancy Nápoles?

La Fiscalía mexiquense sostiene que existen elementos para investigar un presunto montaje relacionado con la supuesta privación de la libertad de la alcaldesa.

De acuerdo con las autoridades, en los hechos habrían participado José Roberto “N”, esposo de la presidenta municipal, así como Óscar “N”, identificado como su cuñado.

Las investigaciones apuntan a que el presunto secuestro habría sido simulado con el objetivo de obtener 40 millones de pesos de recursos públicos, dinero que, según la línea de investigación, sería utilizado para cubrir un presunto desfalco en la administración municipal.

El caso continúa bajo integración por parte del Ministerio Público y las autoridades mantienen abiertas las diligencias correspondientes.

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Nancy Nápoles niega que su esposo haya escapado

Tras difundirse la investigación, Nancy Nápoles rechazó la versión de que su esposo se encuentre prófugo de la justicia. La alcaldesa aseguró que José Roberto “N” permanece colaborando con las autoridades y sostuvo que no ha evadido las investigaciones.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las indagatorias para esclarecer los hechos y determinar la posible responsabilidad de las personas señaladas dentro del caso.