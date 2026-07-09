¡No frenó la investigación! Fiscalía acusa formalmente a Nancy Nápoles tras polémica por presunto autosecuestro y desfalco millonario

La situación legal de la alcaldesa de Tenancingo, Nancy Nápoles, dio un nuevo giro este jueves, luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México presentara de manera formal la acusación en su contra dentro de la investigación que enfrenta por un presunto autosecuestro y un posible desfalco a las finanzas municipales .

Durante la audiencia, la defensa de la presidenta municipal solicitó que el proceso se desarrollara de manera privada, petición que fue aceptada por el juez, quien ordenó desalojar la sala para continuar con las diligencias únicamente con las partes involucradas.

¿Qué respondió Nancy Nápoles antes de la audiencia?

Semanas antes de esta comparecencia, Nancy Nápoles rechazó públicamente las acusaciones en su contra; la alcaldesa aseguró que detrás del caso existía un interés político para desacreditar su administración y negó cualquier irregularidad relacionada con el manejo de los recursos públicos del Ayuntamiento.

Incluso manifestó estar dispuesta a que las autoridades fiscalizadoras revisaran las finanzas del municipio.

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⚠️🏛️ De nada le sirvió a la alcaldesa morenista de Tenancingo, Nancy Nápoles, regalar camisetas para evadir los señalamientos en su contra por una presunta planeación de autosecuestro y un supuesto desfalco de $40 millones de pesos



A pesar de las acusaciones que la involucran… pic.twitter.com/dZGXjArEft — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 10, 2026

El caso dio un giro y ahora está en manos del juez

Con la presentación formal de la acusación por parte de la Fiscalía mexiquense, el caso avanzó a una nueva fase del proceso; a partir de este momento corresponderá a la autoridad judicial analizar los elementos presentados y determinar el curso legal de la investigación conforme a la legislación vigente.

Habitantes de Tenancingo exigen que el caso se esclarezca

Mientras la audiencia se desarrollaba al interior del recinto, habitantes de Tenancingo permanecieron en el exterior para exigir que las investigaciones continúen hasta esclarecer los hechos.

Entre las principales demandas de los manifestantes destacó la petición de que, si se acreditan responsabilidades, se apliquen las sanciones correspondientes y que la alcaldesa deje el cargo mientras concluye el proceso.