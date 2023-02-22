Por el bien del país, ojalá García Luna se declare como testigo: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), también consideró que habría que esperar si Genaro García Luna, declarado culpable por cinco delitos en Estados Unidos, se declara como testigo, lo cual podría ayudar al país.

López Obrador dijo que esperará hasta junio cuando se le dicte la sentencia al exsecretario de Seguridad Pública federal, aunque dijo que como Presidente esperaría que colabore con las autoridades.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que la declaratoria de culpabilidad de Genaro García Luna en Estados Unidos en un avance en el combate a la impunidad pic.twitter.com/WP7ezDswDW — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 22, 2023

“Hay posibilidad que García Luna se declare como testigo y yo diría, como Presidente de México, por el bien del país, ojalá que lo haga a cambio de que informe sobre si recibía órdenes o informaba a los expresidentes tanto a Fox como a Calderón”, sostuvo durante la mañanera de hoy 22 de febrero.

AMLO aseguró que García Luna no solo debe aclarar la relación que mantenía con expresidentes, en donde fue parte de su gabinete, sino también la que se mantenía con autoridades de Estados Unidos, pues se dijo extrañado de que no se conociera los vínculos con el Cártel de Sinaloa en administraciones pasadas.

“¿Cuáles eran sus vínculos con Estados Unidos porque fue premiado por autoridades de Estados Unidos y no puede ser que tampoco supieran”, declaró durante la mañanera de hoy.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que también se debe aclarar la relación que tenía Genaro García Luna con autoridades de Estados Unidos y cuestionó en el pasado no supieran de sus vínculos con el Cártel de Sinaloa pic.twitter.com/vjVF9LFuI3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 22, 2023

AMLO critica carta de Calderón sobre García Luna

El mandatario también se pronunció sobre el comunicado que publicó el expresidente Felipe Calderón, pues consideró que no aclara si conocía las actividades de García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y de por qué lo mantuvo en el cargo durante mucho tiempo.

"Lo que responde Felipe Calderón no tiene nada qué ver con el tema en cuestión, se va por la tangente, se va por lo que ya sabemos”, expresó.

López Obrador también arremetió contra Fox y pidió que se aclare la relación que mantenía con Genaro García Luna, ya desde que pertenecía a la extinta AFI.

"¿Nunca vio nada raro? ¿Cuáles eras los acuerdos, qué órdenes daba? El Presidente es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas", explicó AMLO.