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Como no pudieron callarnos, ahora Morena quiere que el INE sea su guardaespaldas

Morena busca que el INE sea la policía de la opinión pública y que ataque a la libertad de expresión; la crítica y el periodismo no son negociables.

Por: Manuel López San Martín

En su mala defensa de la democracia, no es la primera vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) se somete a Morena y quiere que le cumplan sus intereses.

La controversia entre el INE y TV Azteca por la libertad de expresión

Como el régimen no pudo callar a TV Azteca con sus Lineamientos para la Defensa de las Audiencias, ahora el partido oficial quiere que el INE actúe como censor y silencie la crítica.

¿El pretexto? Ahora quieren que TV Azteca elimine el programa de sátira política “La Casa de los Mañosos”. ¿Por qué? Quieren que sus políticos acusados de corrupción o de nexos con el crimen organizado sean intocables.

El INE es ahora su guardaespaldas; quieren que se convierta en la policía de la opinión pública.

El derecho a la crítica frente a las restricciones regulatorias en México

Los periodistas y los medios de comunicación tenemos todo el derecho a señalar a quienes son personas públicas; podemos cuestionar, criticar, reír, pero se enojan y se enojan mucho.

Quieren silenciar a toda voz crítica, incómoda para el poder. Si les molesta tanto, si les incomoda, dedíquense a otra cosa. La libertad de expresión no es negociable y callar no es opción.

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