Como no pudieron callarnos, ahora Morena quiere que el INE sea su guardaespaldas

En su mala defensa de la democracia, no es la primera vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) se somete a Morena y quiere que le cumplan sus intereses.

La controversia entre el INE y TV Azteca por la libertad de expresión

Como el régimen no pudo callar a TV Azteca con sus Lineamientos para la Defensa de las Audiencias, ahora el partido oficial quiere que el INE actúe como censor y silencie la crítica.

¿El pretexto? Ahora quieren que TV Azteca elimine el programa de sátira política “La Casa de los Mañosos”. ¿Por qué? Quieren que sus políticos acusados de corrupción o de nexos con el crimen organizado sean intocables.

El INE es ahora su guardaespaldas; quieren que se convierta en la policía de la opinión pública.

El derecho a la crítica frente a las restricciones regulatorias en México

Los periodistas y los medios de comunicación tenemos todo el derecho a señalar a quienes son personas públicas; podemos cuestionar, criticar, reír, pero se enojan y se enojan mucho.

Quieren silenciar a toda voz crítica, incómoda para el poder. Si les molesta tanto, si les incomoda, dedíquense a otra cosa. La libertad de expresión no es negociable y callar no es opción.