Iglesia Católica critica lineamientos de defensa de audiencias y alerta sobre censura previa

La Iglesia Católica se sumó al debate sobre los nuevos lineamientos relacionados con la defensa de las audiencias en radio y televisión, al advertir que estas medidas son una forma de censura previa y limitar la libertad de expresión en México.

A través del editorial de la revista Desde la Fe, la Arquidiócesis de México señaló que cualquier regulación sobre los contenidos informativos debe evitar que una autoridad administrativa tenga la capacidad de determinar anticipadamente qué pueden expresar los ciudadanos o qué información pueden consumir.

El pronunciamiento ocurre en medio de las críticas que distintos sectores han planteado sobre los alcances de estos lineamientos, al considerar que podrían abrir la puerta a restricciones sobre la labor periodística y el debate público.

Iglesia Católica advierte que lineamientos para audiencias pueden vulnerar libertad de expresión

En su editorial, la Arquidiócesis de México sostuvo que la libertad de expresión implica responsabilidades éticas y legales, pero rechazó que existan mecanismos que puedan condicionar previamente las opiniones o contenidos antes de ser difundidos.

La Iglesia señaló que la pluralidad de ideas es un elemento fundamental dentro de una democracia y que los ciudadanos deben tener la posibilidad de escuchar diferentes posturas para formar sus propios criterios.

“La diversidad de opiniones sobre un mismo hecho, siempre dentro del respeto a la verdad y los derechos humanos, enriquece la vida democrática y exige de cada ciudadano la responsabilidad de informarse, discernir y formar un juicio propio”, indicó.

Desde su postura, el debate público no debe fortalecerse mediante restricciones, sino a través de una mayor responsabilidad de quienes generan, transmiten y consumen información.

Arquidiócesis propone decálogo para defender libertad informativa y responsabilidad

Ante esta discusión, la Iglesia Católica planteó una serie de compromisos para buscar un equilibrio entre la libertad de expresión, la ética periodística y el respeto a la dignidad humana.

Entre los puntos destacados del decálogo se encuentra el rechazo a cualquier forma de censura previa, bajo la idea de que las opiniones no deben ser fiscalizadas o calificadas antes de su difusión.

También plantea que la libertad de expresión debe ir acompañada de responsabilidades cuando se afecten derechos de terceros, además de reconocer el derecho de réplica como una herramienta legítima dentro del ejercicio democrático.

Otro de los puntos propone colocar la dignidad humana como eje de la comunicación y promover que los medios de comunicación mantengan códigos de ética propios sin depender de una tutela estatal.

Iglesia llama a fortalecer ciudadanía crítica frente a la información

El documento también aborda el papel de las plataformas digitales y plantea la necesidad de que los algoritmos y tecnologías estén orientados al servicio de las personas y no a la manipulación ideológica o comercial.

Además, la Arquidiócesis destacó la importancia de formar ciudadanos capaces de analizar la información, dialogar con respeto y participar en una sociedad marcada por la diversidad de opiniones.

Finalmente, la Iglesia Católica sostuvo que la libertad ciudadana no se fortalece reduciendo los espacios de discusión, sino elevando el compromiso ético de todos los actores involucrados en el proceso informativo.