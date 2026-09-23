Discurso de odio en San Lázaro: Diputada de Morena pide “que mueran” opositores

En un acto de irresponsabilidad parlamentaria que traspasa cualquier límite de la confrontación ideológica, la diputada de Morena, Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, utilizó la máxima tribuna de la Cámara de Diputados para lanzar una consigna abiertamente violenta. Tras enlistar a políticos de oposición y comunicadores críticos del régimen, la legisladora gritó efusivamente: “¡Que mueran los traidores a la patria!”. La declaración, emitida con absoluta ligereza desde el recinto legislativo, rebasó el debate democrático para convertirse en un discurso de odio explícito contra quienes ejercen su derecho a la disidencia.

Resulta inverosímil que una representante popular apele a la eliminación física o simbólica de sus adversarios. ¿Pensó lo que dijo o simplemente dejó fluir la intolerancia de su pensamiento? Al calificar de "traidores" a los críticos y pedir públicamente su muerte, la diputada Zagal Ramírez parece otorgar una peligrosa patente de corso para agredir o asesinar a quienes piensan diferente. Lo mínimo que se le exige a la legisladora es pedir una disculpa pública y retractarse de sus palabras, pues ni el grupo en el poder personifica a la totalidad de la patria, ni la crítica ciudadana o periodística constituye una traición que deba erradicarse.

¡DISCURSO DE ODIO EN LA TRIBUNA! Diputada de @PartidoMorenaMx pide "que mueran" los opositores e incita a la violencia



En un acto de absoluta irresponsabilidad, la diputada del partido oficialista @XochitlZagalMX usó la máxima tribuna de San Lázaro para lanzar una consigna… pic.twitter.com/iypuUETnS6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 23, 2026

Incitación a la violencia en un país ensangrentado rumbo a 2027

El exabrupto de la diputada adquiere una gravedad aún mayor al contemplar el contexto de violencia sistemática que padece el país. Rumbo a los procesos electorales de 2027, donde las agresiones, amenazas y homicidios contra candidatos y figuras políticas se han convertido en una trágica constante, lanzar proclamas que piden la muerte de rivales ideológicos desde la tribuna del Congreso representa un acto de irresponsabilidad criminal que atiza la polarización y la intolerancia.

Los débiles filtros de Morena rumbo a 2027: El riesgo de repetir el caso Rocha Moya

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quiénes son los políticos asesinados en México durante 2026? Lista de casos de violencia

En lugar de contribuir a la pacificación y al debate respetuoso de las ideas, el discurso oficialista siembra odio en un terreno fértil para la agresión. Normalizar que los representantes del pueblo tachen de enemigos a destruir a sus contrapesos invalida las bases de la convivencia democrática. La sociedad mexicana no puede tolerar que el recinto parlamentario se transforme en una plataforma para propagar la violencia y validar la violencia contra el opositor.