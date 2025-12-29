¿Hay movilizaciones en CDMX hoy 29 de diciembre? Hay un bloqueo en Avenida Cuauhtémoc

El Centro de Orientación Vial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ( CDMX ) dio a conocer que en la zona centro hay afectación por presencia de manifestantes, a pesar de que previamente se reportó que hoy 29 de diciembre no se esperaban movilizaciones.

Durante el último lunes de 2025 se ha visto poca presencia de automovilistas, ya que estamos en temporada vacacional y esto influye en que el número de vehículos en las principales avenidas sea mucho menor.