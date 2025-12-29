¿Hay movilizaciones en CDMX hoy 29 de diciembre? Hay un bloqueo en Avenida Cuauhtémoc
En el último lunes de este 2025, las autoridades viales de la CDMX dieron a conocer si hoy habrá movilizaciones o afectaciones por otros motivos, como romerías.
El Centro de Orientación Vial, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ( CDMX ) dio a conocer que en la zona centro hay afectación por presencia de manifestantes, a pesar de que previamente se reportó que hoy 29 de diciembre no se esperaban movilizaciones.
Durante el último lunes de 2025 se ha visto poca presencia de automovilistas, ya que estamos en temporada vacacional y esto influye en que el número de vehículos en las principales avenidas sea mucho menor.
¿Hay movilizaciones en CDMX hoy 29 de diciembre? Estas son las zonas afectadas por manifestantes
Carga vehicular en Paseo de la Reforma por preparativos para festejos de Año Nuevo
Para despedir el 2025, se realizará un evento musical en el Ángel de la Independencia; ya comenzó la instalación del escenario, por lo que hay complicaciones en Avenida Paseo de la Reforma.
El punto de mayor afectación va desde la Glorieta del Ahuehuete hasta La Diana Cazadora, en dirección al oriente afectado; para evitar el tráfico, una buena alternativa vial es Avenida Chapultepec.
#PrecauciónVial | Debido a preparativos alusivos a #FinDeAño en el Ángel de la Independencia, cerrada la circulación en Av. Paseo de la Reforma al Poniente desde la Glorieta del Ahuehuete hasta La Diana Cazadora, en dirección al Oriente afectado solo un carril. #AlternativaVial… pic.twitter.com/WRpoIsQfjm— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 29, 2025
Trabajadores de limpieza exigen pago de sus quincenas
Continúa el bloqueo que esta mañana iniciaron trabajadores de limpieza del Hospital General, en el Eje 1 Poniente, para exigir el pago de su quincena y aguinaldo. La presencia de este grupo de personas afecta la circulación en la Avenida Cuauhtémoc y llevó al cierre de estaciones en la Línea 3 del Metrobús.
🚨 #AlertaVialFIA | Bloqueo en la colonia Doctores— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 29, 2025
Trabajadores de limpieza del Hospital General protestan por falta de pago de quincena y aguinaldo.
⚠️ La circulación en Eje 1 Poniente y Dr. Márquez está afectada y la estación Metrobús Doctor Márquez@Fher_Torito con el… pic.twitter.com/7h5wSM48pC
Línea 3 del Metrobús modifica servicio por bloqueo
Debido a que un grupo de manifestantes bloqueó el Eje 1 Poniente, el servicio del Metrobús presenta afectaciones; en este caso, la Línea 3 hizo algunos ajustes a su ruta que regularmente corre de Tenayuca a Pueblo Santa Cruz Atoyac.
Por el cierre de la vialidad, solo hay servicio de Tenayuca Jardín Pushkin, y de Pueblo Santa Cruz Atoyac a Obrero Mundial.
En este momento no hay servicio en las estaciones Hospital General, Doctor Márquez y Centro Médico.
La ruta de Indios Verdes a Pueblo Santa Cruz Atoyac, solo llega a Jardín Pushkin.
Manifestantes bloquean el Eje 1 Poniente
Un grupo de personas llegó hasta el Eje 1 Poniente Avenida Cuauhtémoc, en su cruce con la calle Dr. Márquez, y cerró la circulación, lo que ha generado complicaciones en la zona.
Para llegar sin contratiempos a tu destino, se sugiere circular por Dr. Vértiz, o bien, por la calle Toluca.
#PrecauciónVial | Bloqueo en Eje 1 Poniente Av. Cuauhtémoc y Dr. Marques, col. Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. #AltrenativaVial Toluca y Dr. Vértiz. pic.twitter.com/D94X8nJyYZ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) December 29, 2025