Movimiento Ciudadano abandona las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila

El partido Movimiento Ciudadano abandonó las elecciones 2023 próximas a ocurrir en Estado de México (Edomex) y Coahuila, pues dio a conocer que no postulará a ningún candidato, esto para priorizar su proceso a la renovación de la Presidencia de México en 2024.

El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Rodrigo Samperio dijo que el partido naranja nunca ha tenido miedo; sin embargo, era necesario ser "prudentes".

“En Movimiento Ciudadano, nunca hemos tenido miedo, siempre hemos estado al frente; sin embargo, en esta ocasión, tenemos que ser prudentes. Siendo prudentes, tenemos que hacernos a un lado y ver el proyecto más grande; el 2024. En ese proyecto es dónde vamos a hacer la diferencia”, destacó.

La decisión de evitar la postulación de candidato a la gubernatura del #Edomex no fue por miedo sino por trabajos para elegir #candidato presidencial de 2024.



Así lo aclaró Rodrigo Samperio después de que el órgano de su partido avaló no competir en los #procesos de este año. pic.twitter.com/nowHUOODy6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 6, 2023

Senador Juan Zepeda no participará en los comicios de Edomex

El senador Juan Zepeda, señalado como el candidato principal para las elecciones 2023 en Edomex con Movimiento Ciudadano, dio a conocer que no participará en los comicios próximos a ocurrir el 4 de junio.

Cabe destacar que en algunas encuestas realizadas, se veía que la preferencia por Movimiento Ciudadano en Edomex para las elecciones 2023 no era mucha en comparación con otros partidos como Morena o PRI.

|Twitter @JuanZepeda_

Batalla en elecciones 2023 por Edomex

Con la bajada de Movimiento Ciudadano para las elecciones 2023 en Coahuila y Edomex, se habla de quién relevará al gobernador actual, Alfredo del Mazo.

Por parte del partido tricolor, actualmente perfila a su precandidata para las elecciones 2023 en Edomex, se trata de Alejandra Del Moral, quien se desempeñó como secretaria de Desarrollo Económico del estado durante el actual gobierno.

En 2018, Paulina Alejandra del Moral Vela de 39 años, fue candidata al Senado de la República, pero perdió frente a la candidata de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez, perfilada para buscar la gubernatura de Edomex en estas elecciones 2023.

Cabe destacar que Edomex es una de las entidades más importantes también con miras a las elecciones presidenciales de 2024.

