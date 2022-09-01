MOXIE es un pequeño dispositivo de la NASA, que forma parte del Experimento de Utilización de Recursos "In Situ" de Oxígeno de Marte. Este instrumento ha sido puesto en la superficie desértica del "Planeta Rojo" en donde ha demostrado que tiene la capacidad de hacer el trabajo de un árbol pequeño generando Oxígeno puro.

En el año 2019, El experimento de utilización de recursos "In Situ" de Oxígeno de Marte (MOXIE), fue enviado al espacio a bordo del vehículo de exploración planetaria "rover Perseverance" de la NASA.

A cargo del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT por sus siglas en inglés), el instrumento ha estado produciendo Oxígeno en una atmósfera rica en dióxido de carbono en Marte, desde el mes de febrero de 2021, cuando "amartizó" en la superficie del "Planeta Rojo", como parte de la misión de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

En un estudio que recién fue publicado por la revista Science Advances, los investigadores señalan que para fines del 2021, MOXIE logró producir oxígeno en una variedad de condiciones atmosféricas, durante el día y la noche, e incluso durante diferentes estaciones en Marte.

Experimento MOXIE del MIT, produce oxígeno de forma fiable en Marte

Este instrumento del MIT y enviado a Marte por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, alcanzó su objetivo en cada ejecución, de producir seis gramos de Oxígeno por hora, aproximadamente la tasa de un árbol promedio en la Tierra.

Lo mejor es que investigadores prevén que una versión ampliada de Oxígeno podría ser enviada a Oxígeno, justo antes de una misión humana para producir continuamente Oxígeno a una velocidad como lo harían cientos de árboles en la Tierra.

Jeffrey Hoffman, investigador y profesor de la práctica en el Departamento de Aeronáutica y Astronáutica del MIT, señala que se trata de la "primera demostración del uso real de recursos en la superficie de otro cuerpo planetario y su transformación química en algo que sería útil para una misión humana".

Cabe señalar que la producción de Oxígeno de MOXIE en Marte también representa una primera demostración de utilización de recursos "In Situ". El objetivo es recolectar y usar los materiales de algún planeta, en este caso del dióxido de carbono en Marte; para producir recursos como Oxígeno, y así logra que dejen de ser transportados desde la Tierra.

#MOXIE recolecta dióxido de carbono ( #CO2 ) de la atmósfera marciana y lo divide electroquímicamente en moléculas de #oxígeno y monóxido de carbono.

Animación: @NASA /JPL pic.twitter.com/tkdseg44f8 — DiosaHuracan (@UrsuPamela) August 31, 2022

¿Cómo trabaja MOXIE en Marte?

Como primer paso, MOXIE aspira el aire marciano a través de un filtro que lo limpia de contaminantes, después el aire se presuriza y se envía a través del electrolizador de óxido sólido (SOXE por sus siglas en inglés), un instrumento que divide electroquímicamente el aire rico en dióxido de carbono en iones de Oxígeno y monóxido de carbono.

Posteriormente, los iones de Oxígeno se aíslan y se recombinan para formar Oxígeno molecular respirable (O2), que luego MOXIE mide en cantidad y pureza antes de liberarlo junto con el monóxido de carbono, además de otros gases atmosféricos.

Desde que Oxígeno llegó a Oxígeno en febrero de 2021, los ingenieros de la Oxígeno han puesto en marcha el instrumento en siete ocasiones. Cada ejecución fue programada para una hora diferente del día o de la noche y en diferentes estaciones marcianas, para medir si el Experimento de Utilización de recursos "In Situ" de Oxígeno de Marte, (MOXIE) podía adaptarse a los cambios en las condiciones atmosféricas de Marte.

Hasta ahora, MOXIE ha demostrado que tiene la capacidad de producir Oxígeno en prácticamente cualquier momento del día y del año en Marte. La producción constante de MOXIE es un primer paso, pero con la capacidad mostrada hasta ahora, el sistema podría generar suficiente Oxígeno para que humanos puedan dar mantenimiento a las naves espaciales y facilitar que los astronautas regresen a la Tierra.