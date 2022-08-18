Casa inflable en Inglaterra, explora cómo sería la vida en Marte

Esta casa inflable ha sido construida para explorar cómo es que sería la vida en Marte, este proyecto de arte público está ubicado en la ciudad británica de Bristol, Inglaterra y explora cómo es que la gente viviría potencialmente en el llamado "Planeta Rojo".

El diseño de la casa inflable para la vida en Marte, fue desarrollado por un equipo de expertos, que se especializan en crear edificios para ambientes extremos, como la Antártida. Este proyecto reúne el trabajo de científicos espaciales, arquitectos, ingenieros, diseñadores e incluso estudiantes.

El equipo tomó en consideración el transporte de materiales a Marte, además de los materiales que ya se encuentran aquí, tal como lo cuenta Hugh Broughton, el principal arquitecto de la casa inflable para la vida en Marte, señala que: "La clave de cuando vives en Marte es que necesitas que tus edificios sean completamente herméticos porque la atmósfera exterior es esencialmente venenosa. Entonces necesitas poder mantener fuera toda la peligrosa radiación solar y cósmica".

Broughton, agrega que su casa inflable para la vida en Marte, se construiría parcialmente "bajo tierra en los asombrosos tubos de lava que existen bajo la superficie de Marte. Ahí es donde estarían los dormitorios y los baños. Y luego, en la superficie, estaría una sala de estar, esta sección inflable dorada que ven detrás de nosotros. Y eso sería lleno de un concreto y la tierra costrosa que obtienes en el Planeta Marte, que luego se endurecería y te protegería de los rayos que existen a tu alrededor".

La casa inflable para la vida en Marte es de prácticamente 53 metros cuadrados (570 pies cuadrados), funciona con paneles solares y está diseñada para soportar temperaturas promedio de menos 62 grados Celsius (-80 grados Fahrenheit).

A Martian house has landed on M Shed Square! 🚀



By imagining how we would live on the red planet, the @MartianHouse offers a sharp lens on our lives on Earth.



Viewings, talks and workshops can be booked at: https://t.co/l0odphbbDZ



📸: Luke Donovan & Jack Offord. pic.twitter.com/FiB5t4o4IK — M Shed (@mshedbristol) August 17, 2022

Bristol instala una casa inflable para explorar cómo sería la vida en Marte

Este prototipo de casa inflable para vivir en Marte también cuenta con una sala de estar hidropónica en donde los ocupantes se encontrarán rodeados de plantas para ayudar a la relajación y apoyar una dieta saludable.

La artista Ella Good también se ha pasado siete años desarrollando la casa para la vida en Marte, en un proyecto que conforme a Good, "también tiene como objetivo mostrar cómo los humanos pueden vivir de manera más sostenible en la Tierra".

"Este es un lugar para que la gente piense sobre la vida futura y cómo el escenario de la vida en Marte se relaciona con sus vidas en la Tierra", señala Ella Good quien agrega que: “En Marte tendrías que vivir en una comunidad realmente pequeña e ingeniosa. Tendrías que arreglar todo cuando se rompe, realmente tendrías que considerar todos los aspectos de tu vida diaria. Así que es un lugar para pensar en todas esas cuestiones".

Acerca de qué tan realista es este proyecto, el Doctor Bob Myhill, un experto en Ciencias Planetarias y de la Tierra de la Universidad de Bristol en Inglaterra, señala que: "Marte está más cerca de casa de lo que estaría vivir en la Luna, digamos. Podríamos proporcionar muchas de las comodidades del hogar con mucho esfuerzo. Entonces, el esfuerzo en términos del agua sería derretirla o purificarla".

El Doctor Myhill agrega que: “El esfuerzo en términos de proporcionar iluminación estaría bien, cuando hay una tormenta de polvo, o solares. ¿Qué vamos a usar?, ¿Vamos a usar celdas de hidrógeno, vamos a usar energía nuclear?... Pero creo que hay una Hay mucho potencial para tener un estilo de vida más parecido a la Tierra de lo que podríamos imaginar".