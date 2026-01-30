¡No pudo salir a tiempo! Muere abuelito tras quedar atrapado en un incendio en Puebla

Muere un abuelito calcinado al interior de su vivienda, en la capital de Puebla tras registrarse un incendio de gran magnitud la mañana de este martes.

La víctima fue identificada como Arturo, quien se encontraba dentro del inmueble ubicado sobre la calle 2 B Sur, cuando el fuego comenzó a propagarse . Vecinos relataron que, pese a los esfuerzos por ayudarlo, ya era demasiado tarde cuando intentaron ingresar a la casa.

🔥 El @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, atendió un incendio registrado en una casa habitación de la colonia Guadalupe Hidalgo, municipio de Puebla.



🧯 En coordinación con Policía Estatal Bomberos de la @SSPGobPue y @SSC_Pue, se activaron los protocolos de atención a… pic.twitter.com/PprmS66HFm — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) January 29, 2026

Vecinos intentaron rescatar al adulto mayor, pero el fuego ya había avanzado

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, el incendio se registró minutos después de las nueve de la mañana, cuando habitantes de la zona se percataron de que de la vivienda salía una densa columna de humo acompañada de llamas.

Ante la emergencia, vecinos trataron de sofocar el fuego utilizando cubetas con agua, mientras pedían ayuda a otros habitantes y a comercios cercanos. Sin embargo, la rápida propagación de las llamas complicó cualquier intento de rescate.

Tania Tolentino, vecina del lugar, relató el momento de desesperación: “Mi hermano entró para ver si se podía rescatar todavía al abuelo, pero ya no, ya estaba encendido en llamas”. Otra vecina explicó que fue necesaria la colaboración de varias personas para intentar controlar el incendio antes de la llegada de los servicios de emergencia.

Material reciclado y vivienda de madera, posibles factores de la propagación del fuego en Puebla

Habitantes de la zona señalaron que el adulto mayor almacenaba material reciclado, como PET y otros desechos, lo que pudo haber contribuido a que el fuego se extendiera con mayor rapidez. Además, la vivienda estaba construida principalmente de madera, un factor que habría favorecido la intensidad del incendio .

Vecinos recordaron que no era la primera vez que se registraba un siniestro en ese domicilio. Según versiones, el año pasado ocurrió un incendio similar, aunque en aquella ocasión no se reportaron víctimas mortales.

“Tejía muebles y a veces tenía PET que recolectaba… por el tipo de material me imagino que fue lo que vino a provocar el incendio, y más que nada la casa era de madera”, comentó una vecina.

El incendio no solo cobró la vida de Arturo, sino que también provocó daños materiales en casas vecinas. Las llamas alcanzaron el domicilio de una mujer, donde se registraron pérdidas en electrodomésticos, cortinas y cristales.

“Cuando me di cuenta, ya se habían incendiado las cosas de mi casa… se quemó la lavadora, se rompieron los vidrios, se quemaron las cortinas, imagínese la magnitud”, relató Alejandra Villanueva.

Bomberos controlaron el incendio en Puebla

Elementos del Cuerpo de Bomberos lograron finalmente controlar y sofocar el incendio, evitando que se propagara a más viviendas. Tras el trágico hecho, la zona fue acordonada para permitir las labores de enfriamiento y el inicio de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades no han informado hasta el momento las causas oficiales del incendio, aunque no se descarta que el tipo de material almacenado haya influido en el siniestro.