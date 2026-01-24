Incendio en el portón de la Catedral de Puebla; logran identificar a dos personas

Un acto vandálico encendió las alarmas en el corazón del Centro Histórico de Puebla durante la madrugada de este sábado 24 de enero de 2026, cuando un incendio fue provocado en uno de los portones de la Catedral de Puebla, uno de los recintos religiosos más conocidos.

El siniestro se registró alrededor de las 02:30 horas, luego de que a través de la línea de emergencias 9-1-1 se reportara fuego en la puerta norte de la Santa Iglesia Basílica Catedral de Puebla.

De inmediato, personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, en coordinación con Bomberos del Estado y Protección Civil municipal, acudió al lugar para atender la emergencia.

La Arquidiócesis de Puebla denuncia que fueron dos sujetos los que le prendieron fuego a una de las puertas de acceso de la Catedral pic.twitter.com/fnozit1YEn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 24, 2026

Gracias a la rápida intervención de los cuerpos de auxilio, el incendio fue sofocado en cuestión de minutos, sin que representara riesgo para la población ni se reportaran personas lesionadas.

Las autoridades confirmaron que el inmueble histórico no presentó afectaciones mayores y que la situación fue controlada de manera oportuna.

Arquidiócesis de Puebla responde al incendio

Posteriormente, la Arquidiócesis de Puebla emitió un comunicado en el que lamentó profundamente los actos vandálicos ocurridos durante la madrugada.

De acuerdo con la información oficial del Arquidiócesis de Puebla, alrededor de las 2:00 de la mañana, dos individuos habrían ingresado al atrio de la Catedral tras saltar las rejas del lado del Zócalo, para después aproximarse a una de las puertas e iniciar el incendio.

COMUNICADO | Sobre los actos vandálicos sufridos en la Catedral de Puebla. pic.twitter.com/ruPluXvLWR — Arquidiócesis Puebla (@Arqui_Puebla) January 24, 2026

Al lugar también acudieron elementos de la Policía, quienes ingresaron al atrio para apoyar en las labores de mitigación del fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas; sin embargo, las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer las causas del siniestro y determinar responsabilidades. Se informó que dos personas ya fueron identificadas en relación con estos hechos.