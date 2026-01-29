VIDEOS: Fuerte incendio arrasa fábrica en San Pedro de los Pinos, Álvaro Obregón; alternativas viales

¡Una tarde movida al poniente de la Ciudad de México! Bomberos combatieron un incendio registrado este martes en una bodega ubicada en la colonia San Pedro de los Pinos, en la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con información oficial, elementos de emergencia se movilizaron hasta la Calle 18, esquina con Calle Zapotecas, donde se reportó el siniestro.

Luego de que el fuego iniciara alrededor de las 17:00 horas, Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riegos de la CDMX, informó que ya se encuentra controlado en un 70%, por lo que posteriormente se iniciarán labores de enfriamiento para evitar que las llamas reavivan.

Incendio en Álvaro Obregón hoy 28 de enero; ¿hay heridos?

Luego del aparatoso incendio en lo que se presume era una fábrica que almacenaba papeleria y plásticos, el jefe Vulcano Cova informó que se ingresó al inmueble para combatir las llamas.

La densa cortina de humo negro pudo observarse desde varios puntos de la alcaldía, incluso desde el segundo piso del Periférico Sur. En la zona, también sobrevoló un helicóptero Cóndor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, con el objetivo de verificar que no existan daños colaterales.

#AlMomento estamos atendiendo un incendio en una fábrica de papelería y plástico, en la colonia San Pedro de los Pinos, en Álvaro Obregón. Hemos ingresado al inmueble, continúo informando.@ClaraBrugadaM pic.twitter.com/zLbm2VDbwE — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) January 29, 2026

Todos los equipos de emergencia de la alcaldía trabajan para mantener un cerco de seguridad y evitar que el fuego se expanda a viviendas cercanas.

Aunque se tiene registro de importantes daños materiales, hasta el momento no se reporta que haya personas dentro del almacén, por lo que se mantiene un saldo blanco.

Incendio en bodega de San Pedro de los pinos 2 desde el segundo piso pic.twitter.com/JBvnEku4Xz — Henry Steel JąFę (@JafeHenry65524) January 29, 2026

Alternativas viales tras incendio en San Pedro de Los Pinos

A través de redes sociales, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, confirmó que se trabajó de manera coordinada para atender la situación y evitar riesgos a la población.

Debido a las llamas, se recomienda evitar la zona y utilizar como alternativas viales:



Calle 10

Prolongación San Antonio

Avenida Santa Lucía

Escuadrón 201

Avenida Camino Real a Toluca.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia continúan llegando a Calle 18 y Av. Central por incendio, cede el paso y evita la zona. #AlternativaVial Av. San Antonio, Camino Real a Toluca, Anillo Periférico y Eje Poniente. pic.twitter.com/j49I4jVjKv — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) January 29, 2026

Las autoridades continúan con las labores en el lugar y se espera que en las próximas horas se brinde mayor información sobre las causas del incendio.

De igual forma, se exhorta a la ciudadanía a alejarse del lugar y cerrar puertas y ventanas para evitar que el humo se concentre en espacios cerrados.