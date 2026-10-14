Rickettsiosis en Nuevo León: Muere menor de 15 años y otro niño permanece en terapia intensiva

Una adolescente de 15 años de edad perdió la vida y un niño de 9 años permanece hospitalizado a causa de la rickettsiosis en Nuevo León. La Secretaría de Salud de la entidad confirmó la defunción de la menor originaria del municipio de Santa Catarina, así como la atención médica especializada que recibe el segundo paciente en el sistema hospitalario público.

La secretaria de Salud estatal, Alma Rosa Marroquín, detalló que la adolescente falleció mientras recibía atención médica en el Hospital Universitario. Por su parte, el menor de 9 años continúa internado bajo estricta vigilancia en las instalaciones del Hospital Materno Infantil.

La rickettsiosis es un padecimiento de origen bacteriano provocado por la mordedura o picadura de ectoparásitos infectados, entre los que se encuentran garrapatas, pulgas, piojos y ácaros. La funcionaria advirtió sobre la letalidad de esta infección cuando los pacientes no acceden a un diagnóstico oportuno ni a un tratamiento médico inmediato.

Síntomas y fases de la rickettsiosis

El principal obstáculo en el combate a esta patología radica en la dificultad para identificar los síntomas durante la fase inicial de la infección. La enfermedad cursa habitualmente con manifestaciones generales como fiebre, dolores corporales y malestar abdominal agudo, cuadros que la población suele confundir con padecimientos comunes.

La falta de atención inmediata provoca que los menores ingresen a las unidades de urgencias en etapas avanzadas de la enfermedad. En este punto, la infección desencadena complicaciones severas como hemorragias internas y fallas orgánicas, condiciones que obligan a los especialistas a trasladar a los pacientes a las áreas de terapia intensiva.

Medidas de prevención en el hogar

Ante el registro de estos casos, las autoridades de salud en la entidad instaron a la ciudadanía a extremar las medidas de higiene dentro de los hogares, especialmente en las viviendas donde los menores de edad conviven de forma estrecha con animales de compañía.

El llamado de la dependencia enfatiza la importancia de desparasitar de manera continua a perros y gatos para evitar la proliferación de garrapatas en los espacios domésticos.

La vigilancia epidemiológica en la entidad se mantiene activa para dar seguimiento al estado de salud del menor hospitalizado y detectar posibles casos sospechosos en la demarcación.