Terror en la construcción: Muere albañil al caer de un tercer piso en León, Guanajuato

Un día de trabajo terminó de la peor manera para Elogio, un albañil de 65 años que presuntamente murió al caer desde un tercer piso mientras realizaba labores de construcción en León, Guanajuato.

El accidente ocurrió la tarde de este jueves 29 de octubre, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Arkansas y Nueva York, en la colonia Las Américas.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador se encontraba realizando labores de albañilería cuando cayó desde el tercer nivel del inmueble. Tras el impacto, quedó inconsciente.

¿Dónde ocurrió el accidente del albañil en León?

El percance fue reportado en la colonia Las Américas, donde se movilizaron cuerpos de emergencia y elementos de seguridad para atender la situación.

La víctima fue identificada como Elogio, de 65 años. De manera preliminar, se informó que habría fallecido debido a las lesiones que sufrió tras la caída.

¿Qué se sabe de la muerte del trabajador de construcción?

Hasta el momento no se han precisado las circunstancias que provocaron el accidente ni se ha informado si existían medidas de protección para realizar los trabajos en altura.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal iniciaron una carpeta para esclarecer lo ocurrido y determinar cómo se produjo la caída.

¿Qué se debe investigar tras una caída durante trabajos de construcción?

Los accidentes durante labores de albañilería pueden estar relacionados con distintas circunstancias, desde una pérdida de equilibrio hasta fallas en las condiciones de seguridad del inmueble o la falta de equipo de protección adecuado.

En este caso, será necesario establecer cómo ocurrió la caída de Elogio, si contaba con las medidas de protección necesarias para trabajar en un tercer piso y si existieron condiciones que pudieron contribuir al accidente.

La investigación también permitirá determinar si se trató de un accidente laboral y esclarecer las posibles responsabilidades, en caso de que existan. Por ahora, las autoridades no han informado sobre las causas que provocaron el desplome.