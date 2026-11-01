Matan a locutor de radio durante ataque armado en Edomex: ¿Quién era “El Gallo”?

La violencia en el Estado de México (Edomex) cobró la vida de David Castro, locutor de radio, conocido en la industria como “El Gallo”, quien perdió la vida tras ser alcanzado por una bala perdida durante un ataque registrado en el municipio de Cuautitlán.

De acuerdo con los primeros reportes, David Castro transitaba por el cruce de las calles Melchor Ocampo y Plan de Ayala cuando se desató una agresión armada, donde una de las balas alcanzó al joven locutor.

Locutor de “La Z” muere por una bala perdida en Edomex

Primeros reportes indican que sujetos armados habrían disparado contra un civil que se encontraba caminando sobre la colonia Plan de Ayala en Cuautitlán, la noche del 29 de octubre.

Pero en ese mismo lugar, también se encontraba el locutor conocido como ”El Gallo”, quien se encontraba a bordo de su bicicleta cuando una de las balas lo alcanzó por accidente.

Debido a la gravedad de las heridas, David perdió la vida en el lugar, al igual que otro hombre, quien presuntamente habría sido el blanco directo del ataque.

Hasta el momento, la Fiscalía del Edomex no ha informado sobre ninguna persona detenida, además de que se desconoce el móvil del crimen.

¿Quién era el locutor David Castro?

David Castro fue un locutor, promotor artístico y conductor de eventos especializado en música regional mexicana, particularmente en el género grupero.

A lo largo de su trayectoria, logró consolidarse en el ámbito del entretenimiento bajo el apodo de “El Gallo”, participando en programas de radio, conciertos y presentaciones masivas.

Durante su carrera colaboró con estaciones de radio reconocidas como “La Mejor FM” y “La Z”, además de participar en la organización y conducción de diversos eventos musicales en el Estado de México.

También estuvo vinculado con centros de espectáculos como Rodeo El Jefe y otros recintos de entretenimiento, donde se presentó como conductor y promotor de espectáculos.

La noticia de su muerte fue confirmada durante la mañana del viernes 30 de octubre, en tanto que las investigaciones continúan para dar con los presuntos responsables.