En pleno partido, muere Adam Johnson, jugador de hockey sobre hielo

Adam Johnson, jugador de hockey sobre hielo para el equipo Nottingham Panthers de Inglaterra, murió el sábado 28 de octubre de 2023 a los 29 años de edad después de desangrarse al ser cortado con una de las navajas de los patines de uno de sus compañeros.

El incidente sucedió cuando disputaban el segundo tiempo del partido de la Challenge Cup contra la escuadra de los Sheffield Steelers. En cierto momento, el deportista sufrió una lesión en el cuello al chocar contra uno de sus contrincantes.

Así pasó el incidente en el partido de hockey sobre hielo

Las imágenes de la transmisión del partido por televisión captaron como Johnson se lleva una mano al cuello, mientras su casaca está ensangrentada.

En un inicio, el partido fue detenido con un marcador de 2 a 1 en favor de los Sheffield Steelers, pero pocos instantes después los jugadores regresaron a los vestidores.

Más adelante, el recinto de la localidad de Sheffield, en el Reino Unido, tuvo que ser desalojado por una “emergencia médica mayor”, señaló el equipo de Nottingham Panthers en su cuenta de la red social X, antes conocida como Twitter.

Fans have been asked to leave the building due to a major medical emergency — The Nottingham Panthers (@PanthersIHC) October 28, 2023

La madrugada de ayer domingo, el equipo británico emitió un comunicado donde confirmó la muerte de Johnson debido a un “extraño accidente en el juego en Sheffield”.

“Los Panthers desean agradecer a todos quienes se apresuraron a brindar ayuda a Adam la noche anterior (el sábado) en la circunstancia más retadora. Adam, nuestro número 47, también fue un gran integrante del equipo y una increíble persona. El club lo extrañará y nunca lo olvidará”, mencionó el equipo.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q — The Nottingham Panthers (@PanthersIHC) October 29, 2023

NHL expresa condolencias por muerte de Adam Johnson

Adam Johnson, nacido en Hibbing, Minnesota, Estados Unidos, jugó 13 partidos en las temporadas 2018 a 2020 con el equipo de Pittsburgh Penguins en la Liga Nacional de Hockey (NHL, por sus siglas en inglés) de la Unión Americana.

Ante el fallecimiento del jugador de hockey sobre hielo, la NHL lamentó la muerte y expresó sus condolencias.

“La familia de la NHL lamenta el fallecimiento del exjugador de Pittsburgh Penguins, Adam Johnson. Nuestras oraciones y nuestro más sentido pésame para su familia, amigos y compañeros de equipo”, afirmó la liga estadounidense de hockey sobre hielo en un comunicado.