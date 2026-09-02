X (Twitter)

Notas
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Reportan caída de X hoy 2 de septiembre; estas son las fallas
El mes de septiembre comienza con la caída de X, antes Twitter, impactando a los usuarios que utilizan la plataforma, pero ¿cuáles son las fallas?
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¿Siguen las fallas en X, antes Twitter? Esto pasa con la aplicación tras la caída mundial de este lunes
X, antes Twitter, presentó fallas en Estados Unidos, Reino Unido y Canadá; usuarios aseguraban que la plataforma no dejaba actualizar la página.
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Viaje de 5 minutos le cuesta una fortuna: Pasajero paga 12 mil pesos tras tomar un taxi en México; el modus operandi de la nueva estafa
Después de pagar el viaje con su tarjeta, sintió algo extraño, por lo que revisó su cuenta y se percato que le habían cobrado más de 10 mil pesos.
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¡Se cayó X! Usuarios reportan fallas a nivel mundial este lunes 20 de abril
¡No eres el único! La red social X sufrió una caída masiva este lunes 20 de abril, miles de usuarios reportaron fallas totales.
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Trump busca calmar a votantes: defiende la economía pese a tensión con Irán| Declaraciones EN VIVO hoy
Los mensajes del presidente Donald Trump siempre tienen un impacto fuera de Estados Unidos, sigue la cobertura minuto a minuto de sus declaraciones.
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¿Dónde queda la privacidad? Werevertumorro exhibe cómo "alguien de arriba" obtuvo su teléfono tras queja por el registro de celulares
El creador de contenido Gabriel Montiel, ‘Werevertumorro’ exhibe el perturbador mensaje que recibió tras cuestionar el nuevo registro de celulares en México.