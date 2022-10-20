Inglaterra prepara misión para recolectar basura espacial

Inglaterra prepara una misión de eliminación de residuos espaciales. Esta misión del Reino Unido se encuentra entre las primeras que comenzará a retirar basura espacial agarrándola con una enorme garra y moviéndola a una órbita que hará que se queme en la atmósfera.

Expertos han observado que ocurren colisiones constantes, que terminan en nubes de escombros y que conforme pasa el tiempo esto irá empeorando, por lo que no se puede ignorar este problema.

En lo que será el primer intento de descongestionar el entorno espacial que actualmente se encuentra peligrosamente congestionado y utilizando una garra gigante, la misión CLEAR eliminará dos grandes "cúmulos" de desechos espaciales de la órbita terrestre baja.

Rory Holmes, director gerente de Clear Space UK, ha señalado que: "si piensas en un automóvil, si se descompone o se queda sin combustible, hacemos algo al respecto. Lo arreglamos, lo recargamos, lo usamos de nuevo. En el espacio no hacemos eso. Tratamos a los satélites como artículos de un solo uso. Los usamos una vez. Los descartamos. Los dejamos abarrotar el espacio e interferir con futuras operaciones espaciales. Así que eso es insostenible, necesitamos hacer algo de manera diferente".

A UK-based mission will be among the first to begin removing junk from space, grabbing it with a huge claw and moving it into an orbit that will see it burn up in the atmosphere pic.twitter.com/Kwy6kfdQaw — Reuters (@Reuters) October 20, 2022

Una misión con sede en Inglaterra, estará entre las primeras en comenzar a retirar basura del espacio

La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos señala que de los 10 mil satélites desplegados desde el año de 1957, más de la mitad ya no funcionan.

Los desechos espaciales, o basura espacial, también consiste en vehículos de lanzamiento desechados o partes de una nave espacial que flotan en el espacio a cientos de kilómetros sobre la Tierra, con el riesgo de chocar con un satélite o un complejo orbital.

La basura espacial también pueden ser causada por una explosión en el espacio o cuando los países realizan pruebas de misiles para destruir sus propios satélites. Rusia, China, Estados Unidos e India han derribado satélites, creando basura espacial.

Como los desechos espaciales orbitan alrededor de la Tierra a velocidades de aproximadamente 25.265 kilómetros por hora en la órbita terrestre baja, podrían causar daños significativos a un satélite o una nave espacial en el caso de alguna colisión.

"Vemos que están sucediendo colisiones. Vemos estas nubes de escombros, solo empeorarán. No podemos ignorar este problema. Tenemos que actuar ahora", agregó Holmes.

En el año 2019, la Agencia Espacial Europea (ESA por sus siglas en inglés) seleccionó a Clear Space para liderar la primera misión para retirar de la órbita un elemento propiedad de la ESA, con un lanzamiento previsto para los años 2025-26.

Cabe señalar que la tecnología Clear Space involucra un satélite orientable con una gran garra, capturando objetivos (basura espacial) y liberándolos en una órbita más baja que los verá arder.