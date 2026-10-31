Mincho, el delfín de 36 años que murió en Cancún: ¿qué pasó?

El Delfín Mincho tenía 36 años y llevaba tiempo enfrentando una enfermedad grave. Su muerte fue confirmada el 30 de octubre por Dolphin Discovery, empresa que estaba a cargo de su cuidado en el hábitat de Nizuc, en la Zona Hotelera de Cancún, Quintana Roo.

La compañía informó que el delfín, de la especie Tursiops aduncus, falleció tras presentar un deterioro agudo de salud. Aunque recibió atención del equipo veterinario, no fue posible revertir su condición.

Tras conocer el deceso, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó realizar una necropsia y estudios complementarios para determinar con precisión las causas de su muerte.

¿De qué murió Mincho, el delfín de Cancún?

De acuerdo con el comunicado de Dolphin Discovery, Mincho padecía un tumor maligno, cuyos primeros signos clínicos aparecieron antes de que la empresa asumiera su cuidado.

La compañía señaló que desde entonces recibió atención médica continua y que, debido a la naturaleza agresiva de la enfermedad y a la falta de un tratamiento curativo, en la etapa final se aplicaron medidas paliativas para mantener su confort y calidad de vida.

El 30 de octubre presentó un deterioro repentino. Los veterinarios intervinieron, pero no consiguieron estabilizarlo. Mincho murió acompañado por sus cuidadores y médicos.

¿Qué hará Profepa para investigar la muerte de Mincho?

La Profepa informó que recibió la notificación del fallecimiento y ordenó de inmediato a la empresa elaborar la necropsia, además de realizar los estudios necesarios para esclarecer las causas del deceso.

Lamentamos informar que Dolphin Connection Cancún notificó a Profepa que el delfín Mincho acaba de fallecer. Este delfín, de 37 años, sufría una enfermedad grave. La Procuraduría ordenó a la empresa de manera inmediata la elaboración de la necropsia y los estudios complementarios para esclarecer con precisión las causas del deceso. Los resultados y las circunstancias de la muerte se darán a conocer una vez que concluyan los dictámenes técnicos correspondientes. — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) October 31, 2026

La dependencia indicó que dará a conocer los resultados y las circunstancias de la muerte cuando concluyan los dictámenes técnicos correspondientes.

Por ahora, la información sobre el tumor maligno forma parte de lo reportado por Dolphin Discovery; la investigación técnica de la autoridad deberá aportar mayores detalles.

¿Dónde vivía Mincho y quién estaba a cargo de su cuidado?

Mincho habitaba en el espacio de delfines de Nizuc, ubicado en la Zona Hotelera de Cancún. Dolphin Discovery explicó que asumió el cuidado de este ejemplar y de los demás animales del lugar en 2022, tras adquirir las instalaciones.

La empresa también señaló que continuó con la atención veterinaria y el cuidado diario de los delfines después de un conflicto por las instalaciones en agosto de 2025. Según su versión, recuperó el espacio en mayo de 2026 y mantuvo la atención integral de Mincho.

La compañía agradeció el trabajo de sus cuidadores y veterinarios. Mientras tanto, queda pendiente conocer los resultados de la necropsia solicitada por Profepa.