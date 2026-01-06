Muere “Chicharrón”, el perrito rescatado tras volcadura de taxi en San Antonio Abad, CDMX

Luego de varios días luchando por sobrevivir tras el choque ocurrido en Navidad sobre la calzada San Antonio Abad , en la Ciudad de México (CDMX), el perrito "Chicharrón" murió este 5 de enero de 2026, según confirmaron autoridades capitalinas.

Aquella fatídica mañana, el animalito había sido rescatado luego de que un taxi volcara sobre esta vialidad, donde “Chicharrón” quedó prensado entre los fierros. Cabe recordar que minutos antes del accidente, el conductor fue captado en videos asegurando que sentía el cuerpo lleno de animales.

¿Quién era “Chicharrón”, el perrito rescatado tras choque en San Antonio Abad?

El lomito de talla pequeña y color blanco acompañaba a su dueño, un taxista identificado como Rubén, durante la mañana del 25 de diciembre.

Nadie sabía que el animal viajaba dentro del taxi hasta que los cuerpos de emergencia comenzaron las maniobras de rescate tras la volcadura, donde el conductor salió proyectado del vehículo y murió de manera inmediata.

Los @Bomberos_CDMX rescataron de manera heroica a un perrito en Navidad 🎄🩷 Él estuvo en atención médica profunda y permanente, sin embargo dejó de comer y tomar agua los últimos 3 días

El daño interno y emocional era mucho

Chicharrón falleció ayer de manera natural

Nuestro 🖤

Desde ese momento, el perrito fue trasladado a atención médica especializada y su caso comenzó a difundirse en redes sociales. Sin embargo, el daño interno era considerable, por lo que su estado se mantuvo como delicado desde el primer momento.

Pero este lunes, la Agencia de Atención Animal confirmó la peor noticia: "Chicharrón" murió de manera natural. De acuerdo con el reporte, el perrito dejó de comer y tomar agua durante sus últimos tres días, debido al daño emocional y físico.

#AlMomento |🚨 Un taxi volcó tras chocar contra una palmera en San Antonio Abad y José T. Cuéllar, colonia Obrera, @AlcCuauhtemocMx.



⚠️ El conductor perdió la vida al ser eyectado del vehículo. Un perrito que viajaba en el taxi quedó prensado entre los fierros y fue liberado… pic.twitter.com/d4DnVWQDLZ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 25, 2025

El extraño comportamiento del taxista accidentado en Navidad; ¿qué se sabe del caso?

Antes del choque, comenzaron a circular videos que muestran al conductor del taxi detenido en inmediaciones del Centro Histórico de la CDMX, con un comportamiento bastante errático.

En las imágenes se le observa sacudiéndose con desesperación, dando vueltas alrededor del vehículo y tratando de quitarse algo del cuerpo.

Testigos señalaron que el hombre decía sentir insectos caminando sobre su piel, lo que generó especulación en redes sociales. Después de eso, el conductor subió al taxi y se retiró del lugar. Poco después ocurrió el accidente que terminó con su vida y marcó el destino de “Chicharrón”.

De acuerdo con los primeros reportes, a las 7:00 de la mañana, el taxi circulaba a la altura del cruce con José T. Cuéllar, en la colonia Obrera, cuando el conductor perdió el control del vehículo por exceso de velocidad.