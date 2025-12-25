Fatal choque en San Antonio Abad: Conductor de taxi de la CDMX muere tras volcadura; rescatan a su perro entre los fierros

Un choque fatal registrado en plena Navidad desató una emergencia de última hora en la CDMX, luego de que un Taxi se impactara contra una palmera y terminara en volcadura, provocando la muerte del conductor y un fuerte caos vial.

El accidente ocurrió sobre la calzada San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc, activando una alerta para los cuerpos de rescate en uno de los corredores más transitados de la capital.

Trágico choque en CDMX: Chofer de taxi muere al salir proyectado en volcadura

De acuerdo con los primeros reportes, el taxi de la CDMX circulaba a la altura del cruce con José T. Cuéllar, en la colonia Obrera, cuando el conductor perdió el control, se impactó violentamente y sufrió una volcadura .

La fuerza del choque en calles de la CDMX provocó que el chofer fuera eyectado del vehículo, perdiendo la vida de manera inmediata. Servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento en el lugar del accidente.

Al interior del taxi, además del conductor, viajaba un perro que quedó prensado entre los fierros tras la volcadura. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX realizaron maniobras de rescate y lograron liberar con vida al animal, una escena que conmovió a testigos del choque ocurrido en plena madrugada de Navidad.

Madrugada de Navidad caótica por accidentes y volcaduras en CDMX

Este choque no fue el único accidente que generó caos en la CDMX durante este 25 de diciembre. En la alcaldía Venustiano Carranza, otro percance terminó en volcadura y caída a desnivel sobre avenida Oceanía, a la altura de la colonia Romero Rubio, lo que activó una nueva emergencia y movilización policiaca.

En ese accidente, ocurrido hoy 25 de diciembre, un vehículo perdió el control tras un choque con otro automóvil, salió del camino y cayó a un desnivel.

Cuatro personas viajaban a bordo; dos jóvenes resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital General de Balbuena. Aunque el choque en la CDMX fue aparatoso, no se reportaron víctimas mortales.

Autoridades acordonaron ambas zonas para permitir el retiro de los vehículos siniestrados. Los choques, volcaduras y accidentes registrados durante Navidad encendieron la alerta en la CDMX, donde continúan las investigaciones para deslindar responsabilidades.