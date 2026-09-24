Salió a un curso y se lo llevaron: Así fue el secuestro y hallazgo sin vida del hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla; tenía 17 años

Lamentablemente una tragedia invadió el municipio de Tecamachalco, Puebla, esto después de que confirmaran el secuestro y luego hallazgo sin vida del hijo del alcalde, Mateo Hernández, de dicha localidad, un menor de apenas 17 años de edad. Tras días de búsqueda y angustia para sus familiares, el cuerpo del joven fue localizado a un costado de una carretera estatal.

Esta es la cronología que reveló la Fiscalía del estado sobre el secuestro y después hallazgo del menor de edad.

Así comenzó la privación de la libertad del menor

El pasado 19 de septiembre de 2026, el joven de 17 años salió de su domicilio en Tecamachalco con la intención de asistir a una clase o curso. El menor no regresó a su casa, por lo que de inmediato se inició la búsqueda por parte de sus familiares.

La Fiscalía General del Estado de Puebla expresa sus condolencias a la familia y personas cercanas del adolescente de 17 años, y reitera su acompañamiento.



La institución mantiene una investigación por el hecho ocurrido en Tecamachalco. Al encontrarse las diligencias en curso,… pic.twitter.com/xFFi4wAIuk — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) September 24, 2026

Secuestradores del hijo del alcalde de Tecamachalco pidieron rescate

Horas después de que se perdiera el contacto con el adolescente, sus familiares recibieron una llamada telefónica. En la conversación, sujetos les dijeron que el menor estaba privado de la libertad y les exigieron una cantidad económica a cambio de entregárselos con vida.

La Fiscalía fue informada de la pedida de rescate que hicieron los delincuentes y comenzó a apoyar a la familia.

Videos de cámaras captan el recorrido que siguieron los secuestradores

Como parte de los trabajos para dar con el menor, las autoridades tomaron testimonios de personas que vieron al menor antes de su desaparición.

Además, analizaron las cámaras de seguridad en diferentes zonas de Tecamachalco, logrando ubicar la ruta que siguió el joven y rastrear el coche presuntamente usado por los captores.

Encuentran el cuerpo del hijo del alcalde de Tecamachalco

Fue el pasado 23 de septiembre cuando policías municipales de Nicolás Bravo reportaron la presencia de un cuerpo sin vida en la carretera estatal Azumbilla-Tlacotepec.

Luego de hacer las pruebas para identificar el cuerpo, las autoridades confirmaron que los restos correspondían al hijo del presidente municipal.

Siguen las investigaciones para dar con los responsables

La Fiscalía de Puebla dijo que analiza llamadas, videos y pruebas encontradas en la escena para identificar a los involucrados.

Por la naturaleza del caso, la dependencia mantendrá en reserva ciertos datos para no afectar el proceso legal.