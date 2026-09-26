Tragedia en Machu Picchu: Soroche provoca muerte de turista mexicano mientras tomaba fotos

La zona turística de Machu Picchu en Perú se convirtió en el epicentro de la tragedia tras confirmarse la muerte de un turista mexicano.

De acuerdo a los primeros reportes, el adulto de 66 años, identificado como Álvaro Sánchez Pérez, sufrió una descomposición por el efecto soroche mientras le tomaba fotografías a la nueva maravilla del mundo moderno.

¿Cómo murió el turista mexicano en Machu Picchu?

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC) publicó un comunicado donde informó que el turista mexicano recibió atención inmediata, pero ya no contaba con signos vitales.

"El visitante Álvaro Sánchez Pérez, de 66 años de edad y nacionalidad mexicana, sufrió una descompensación mientras realizaba el registro fotográfico durante su visita", señalaron.

"Luego de la evaluación correspondiente, se constató que el visitante no presentaba signos de vida. El hecho fue comunicado al Ministerio Público para los procedimientos de ley", agregaron.

#MachuPicchu en peligro de perder su estatus de Nueva Maravilla Mundial 🌎



Organización pide a Perú mejorar condiciones.



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¿Por qué murió el turista mexicano en Machu Picchu?

Álvaro Sánchez Pérez habría sufrido el efecto soroche, también conocido como mal de altura, el cual es una reacción que puede presentar el organismo de una persona que llega a lugares situados a una gran elevación sobre el nivel del mar.

Esto ocurre porque, conforme aumenta la altura, disminuye la cantidad de oxígeno disponible en el ambiente y cuando el cuerpo no tiene suficiente tiempo para acostumbrarse a estas condiciones.

Uno de los síntomas más habituales del soroche es el dolor de cabeza, que puede aparecer poco después de llegar a una zona elevada, pero también son frecuentes las náuseas, los vómitos y la pérdida del apetito.

Algunos pueden experimentar cansancio intenso, mareos o una sensación de fatiga incluso cuando se encuentran en reposo, mientras que en casos más graves puede provocar la muerte en personas con problemas respiratorios o cardiacos.

El mal de altura puede comenzar a presentarse a partir de los 2 mil 400 metros sobre el nivel del mar, aunque sus efectos pueden variar de una persona a otra.

