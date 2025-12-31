Choque de trenes rumbo a Machu Picchu deja un muerto y decenas de heridos en Perú

Se registró un choque entre dos trenes en Perú hacia Machu Picchu, uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. El accidente ocurrió cerca del kilómetro 82, en la región de Cusco, y dejó como saldo una persona muerta y al menos 30 heridos.

El impacto se registró en un tramo muy transitado por turistas nacionales y extranjeros que se dirigen a la ciudadela inca, justo cuando inicia la temporada alta de turismo. Las autoridades ya investigan las causas del choque, mientras equipos de emergencia trabajaron contrarreloj para atender a los pasajeros afectados.

Rescate complicado en una zona de difícil acceso en Perú

Las labores de auxilio no fueron sencillas. El accidente ocurrió en una zona montañosa y de acceso limitado, lo que dificultó la evacuación de los heridos. Paramédicos, personal ferroviario y brigadas de rescate tuvieron que trasladar a los lesionados hacia centros de salud cercanos, algunos de ellos en camillas improvisadas.

Operadores turísticos pidieron a los viajeros mantener la calma, seguir las indicaciones oficiales y permanecer comunicados, ya que durante varias horas el servicio quedó interrumpido. Videos y testimonios de pasajeros comenzaron a circular en redes sociales, mostrando el caos y la incertidumbre que se vivió tras el choque.

Críticas al sistema ferroviario hacia Machu Picchu

Más allá del accidente, el choque volvió a poner sobre la mesa los cuestionamientos al modelo de operación del transporte ferroviario hacia Machu Picchu. Desde el sector turístico señalan que la concentración del servicio en pocas empresas, los altos costos de los boletos y la escasa fiscalización estatal han generado un sistema saturado y vulnerable.

Especialistas advierten que la falta de alternativas de transporte aumenta los riesgos, especialmente en temporadas de alta demanda, cuando miles de visitantes dependen de una sola vía férrea para llegar al sitio arqueológico.

Choque de trenes impacta en la imagen turística de Perú

El accidente ocurre en un momento clave para el turismo peruano. Machu Picchu es el principal emblema del país y uno de los destinos más visitados del planeta. Por ello, cualquier incidente tiene repercusión inmediata a nivel internacional y afecta la percepción de Perú como un destino seguro.

Gremios turísticos recordaron que ya habían advertido sobre problemas en el corredor ferroviario, por lo que ahora exigen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los viajeros. Entre las demandas están mayores controles, protocolos claros y una revisión profunda del sistema de transporte.

