Era el portero y lo mataron: Muere un niño tras balacera en cancha de futbol de Chiapas

Un partido de futbol terminó en tragedia en la colonia Las Granjas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pues hombres armados atacaron a un grupo de personas, dejando un saldo de tres personas muertas, entre ellas un menor de edad.

El secretario de Seguridad del Estado de Chiapas, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, informó que ya son 13 las personas detenidas que están presuntamente relacionadas con el ataque.

¿Cómo fue el ataque en la cancha de Las Granjas?

Un torneo de futbol infantil terminó en tragedia en la Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez, luego de que un ataque armado contra un grupo de adultos alcanzara a un niño de 11 años que se encontraba jugando como portero en la cancha La 72.

De acuerdo con los primeros reportes, los hombres armados viajaban en una motocicleta y dispararon contra personas que consumían bebidas alcohólicas en las inmediaciones de la cancha.

Aunque la agresión habría estado dirigida contra los adultos, los disparos alcanzaron al menor. El ataque dejó un saldo de tres personas muertas y dos lesionadas, quienes fueron trasladadas a un hospital cercano.

Ya hay detenidos por la balacera en la cancha de Chiapas

Las autoridades de Chiapas reportaron la detención de 13 personas que son investigadas por su posible relación con la balacera registrada en la cancha de futbol de la colonia Las Granjas.

Óscar Aparicio Avendaño, secretario de Seguridad, señaló que los arrestos se realizaron como parte del operativo desplegado después de la agresión.

Entre los detenidos se encuentran Richard “N”, Johnny “N”, Martha “N”, Carlos “N”, Iré “N” y Cristóbal “N”.

Será la Fiscalía General del Estado la que determine su situación jurídica y posible participación en los hechos de la noche del viernes 18 de septiembre.