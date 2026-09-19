¿Quién es “El Brilloso”? Presunto operador del CJNG vinculado a proceso por el homicidio de Carlos Manzo

Alexis "N", alias "El Brilloso", permanecerá en prisión luego de que un juez de control determinara vincularlo a proceso por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas, dentro de las investigaciones relacionadas con el caso de Carlos Manzo.

Durante una audiencia, la autoridad judicial también impuso prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para que continúe la investigación complementaria.

Mientras transcurre este periodo, el acusado permanecerá recluido en el Centro Penitenciario de Alta Seguridad para Delito de Alto Impacto, ubicado en Charo, Michoacán.

La Fiscalía General del Estado investiga un vínculo previo entre "El Brilloso" y el líder del Movimiento del Sombrero, pues según la información del caso, Carlos Manzo habría sido padrino de los XV años de Cielo, hermana menor del ahora procesado.

¿Quién es "El brilloso"?

Alexis "N", alias "El Brilloso", es señalado por las autoridades como un operador regional de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan, Michoacán.

De acuerdo con las investigaciones citadas, habría asumido funciones dentro de la estructura criminal tras la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, identificado como uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Carlos Manzo.

#ÚLTIMAHORA | ¡CAE OPERADOR CLAVE! Detienen a Alexis "N" por el homicidio de Carlos Manzo



Fuerzas federales y estatales capturaron en Zapopan, Jalisco, a Alexis “N”, operador regional vinculado al asesinato del edil de #Uruapan. Tras la caída de “El Licenciado”, asumió la… https://t.co/z94t2384N6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 9, 2026

"El Brilloso" también es señalado como una de las personas relacionadas con el homicidio de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025 durante la inauguración del festival de Las Velas por el Día de Muertos.

Las autoridades lo identifican como el implicado número 32 en el caso y sostienen que habría formado parte de un grupo de mensajería utilizado para planear el ataque.

Grecia Quiroz acusa a "El Brilloso" de traicionar a Carlos Manzo

La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, reaccionó en su cuenta de Facebook tras confirmarse la vinculación a proceso de "Alexis N".

"Carlos apostó por su futuro, creyendo que podía arrebatarle soldados al crimen. Pero al parecer Alexis N traicionó esa confianza y la utilizó para ayudar a quienes le quitaron la vida", publicó.