Asesinan a balazos a dirigente del PRI en Tetecala, Morelos; esto sabemos del ataque

Zenón Juárez Hernández, quien se desempeñaba como líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el municipio de Tetecala, fue asesinado tras una agresión con arma de fuego, en la que otro hombre también perdió la vida.

De acuerdo con reportes sobre el ataque, hombres armados dispararon contra las víctimas en un inmueble ubicado en la zona Centro de Tetecala. Tras la agresión, se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia.

Una de las víctimas perdió la vida en el lugar, mientras que el otro hombre fue trasladado al Hospital General de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”, donde posteriormente falleció debido a las heridas que presentaba.

Fiscalía de Morelos investiga el doble homicidio

La Fiscalía General del Estado de Morelos (FGE) informó que inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el ataque y determinar quiénes fueron los responsables.

En un comunicado, la dependencia confirmó el fallecimiento de Zenón Juárez Hernández y de un hombre que lo acompañaba. Además, señaló que personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Sur Poniente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales acudió para realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades efectuaron el levantamiento de los cuerpos tanto en el lugar donde ocurrió la agresión como en el hospital al que fue trasladada una de las víctimas.

#FiscalíaMorelosInforma COMUNICADO DE PRENSA

La Fiscalía General del Estado de Morelos agotará todas las líneas de investigación en torno a los hechos delictivos suscitados este viernes 18 de septiembre.



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Buscan esclarecer el motivo del ataque

La Fiscalía de Morelos señaló que agotará todas las líneas de investigación para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables del ataque armado.

Hasta el momento, la autoridad investigadora no ha informado públicamente cuál habría sido el móvil de la agresión ni ha confirmado la identidad del segundo hombre asesinado.

De igual manera, no se ha establecido oficialmente si el homicidio de Zenón Juárez Hernández estuvo relacionado con su actividad política, por lo que las investigaciones continuarán para determinar las circunstancias y el móvil del doble homicidio.