Tragedia en IMSS de Durango: Investigan la muerte de 5 recién nacidos en la Unidad Neonatal

Tragedia en Edomex. Se reportó la muerte de 5 bebés recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona no. 1 en el estado de Durango.

A través de un comunicado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lamentó el fallecimiento de los bebés, expresando su solidaridad con las familias afectadas.

Detectan bacteria en el HGZ No. 1 de Durango: IMSS activa medidas de contención tras muerte de bebés

Durante le revisión epidemiológica, se identificó una bacteria sensible a los antibióticos de uso habitual; sin embargo, el IMSS de Durango explicó que su presencia no explica por sí sola el fallecimiento de los cinco bebés.

El instituto implementó medidas de contención, entre ellas, el aislamiento de casos, la restricción de nuevos ingresos, la limpieza y desinfección exhaustivas.

Según la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona no. 1, al corte del pasado domingo 20 de septiembre 2026, no se han identificado pacientes sospechosos.

#IMSSDurango informa sobre la situación en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del HGZ No. 1: pic.twitter.com/tMKkVwKXu9 — @IMSSDgo (@Tu_IMSSDgo) September 21, 2026

Causa de muerte de los bebés en Durango: IMSS mantendrá vigilancia e investigaciones sanitarias

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de los 5 bebés recién nacidos en Durango, por ello. autoridades de la delegación y a nivel central estarán en el estado supervisando las investigaciones y el desarrollo del caso.

Tampoco se ha revelado la identidad de las familias afectadas por la tragedia en el hospital.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) prometió que mantendrá la vigilancia epidemiológica y que continuará con las investigaciones sanitarias correspondientes.

"El IMSS mantendrá la vigilancia epidemiológica y continuará la investigación en coordinación con las autoridades sanitarias. Así mismo, informará oportunamente sobre los avances, con datos verificados y actualizado", explicó el instituto a través de una comunicado en redes sociales.

Por el momento, las autoridades médicas no han revelado más información respecto al caso, por lo que se espera que lo hagan durante los próximos días antes de que termine el noveno mes del año.