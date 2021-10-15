Mueren 11 scouts ahogados, hacían senderismo en Indonesia

Al menos 11 jóvenes scouts murieron ahogados luego de intentar atravesar el río Cileuleur, mientras practicaban senderismo; dos adolescentes más se encuentran en estado crítico, informó personal de rescate de Indonesia.

De acuerdo con medios locales, 150 miembros de una organización de Scouts musulmana, de entre 13 y 15 años de edad, caminaban río arriba cuando 21 de ellos intentaron cruzarlo.

Cuando los lugareños se dieron cuenta de lo que sucedía, intentaron rescatar a los scouts; sin embargo, solo pudieron sacar con vida a 10, de los cuales, dos se encuentran en estado crítico.

Turut berbelasungkawa atas meninggalnya 10 orang siswa MTs Harapan Baru Ciamis.



Korban diduga tenggelam saat mengikuti agenda Pramuka Susur Sungai.



Seluruh korban meninggal malam ini pukul 20:00 sdh ditemukan oleh tim SAR Kab. Ciamis pic.twitter.com/07StZpbpBG — Uus Rusdiana CIAMIS (@UusRsd) October 15, 2021

"Dos estudiantes se encuentran en estado crítico en el hospital y 11 han muerto", declaró Supriono, un funcionario de los servicios de búsqueda y rescate de la ciudad de Bandung, en el oeste de la isla de Java, en Indonesia.

Los jóvenes scouts realizaron la caminata con la finalidad de limpiar las orillas del arroyo, a pesar de que la agencia nacional de desastres les había advertido de los riesgos. Por lo que las autoridades investigan el caso para deslindar responsabilidades.

Autoridades prohíben a scouts realizar caminatas en el río de Indonesia

Autoridades de Indonesia prohibieron a niños y adolescentes realizar senderismo en el río Cileuleur durante la temporada de lluvias que comienza a finales del mes de noviembre, para evitar tragedias.

Esta decisión se tomó luego de que en febrero del año pasado, 10 jóvenes exploradores murieron ahogados después de que fueron arrastrados por una inundación repentina que también dejó poco más de 20 personas heridas.

Cabe resaltar que autoridades de varios países, cada año advierten sobre los riesgos de visitar ríos en época de lluvias, pues las repentinas crecientes ponen en riesgo la integridad de los visitantes.

Las precipitaciones que se registran río arriba son las de mayor peligro, pues en ocasiones no se detectan, por lo que recomiendan no intentar cruzar ríos durante la temporada de lluvias, ya que en cualquier momento pueden presentar una crecida.

